7 Novembre 2025

Livorno 7 novembre 2025 Il Jolly basket a Torino per cercare continuità

Il Jolly Basket Livorno è atteso sabato alle ore 18 sul parquet di Torino per la sesta giornata del campionato di Serie A2 femminile. Una sfida tutt’altro che semplice, contro una formazione solida e ben organizzata, capace finora di collezionare tre vittorie e due sconfitte, entrambe maturate dopo gare molto combattute.

Tra le protagoniste più attese in casa torinese spiccano la pivot nigeriana Chukwu, pura potenza fisica, la playmaker francese Heriaud, giocatrice con punti nelle mani e grande visione di gioco, e la guardia Elisabetta Penz, garanzia di esperienza e qualità.

Il Jolly Libertas arriva in Piemonte con l’obiettivo di dare continuità alla recente vittoria e di offrire una prestazione solida e convincente, limitando al minimo errori e disattenzioni che in avvio di stagione sono costati qualche punto pesante. Fondamentale sarà l’approccio: scendere in campo con rispetto per l’avversaria, ma senza alcun timore reverenziale, con la voglia di imporre il proprio gioco fin dal primo possesso.

«Andiamo a Torino per una partita difficile, ma con la consapevolezza di poter competere contro chiunque», commenta coach Walter Angiolini. «Il campionato è tosto, ma vogliamo dire la nostra. Dobbiamo portare in campo la miglior versione di noi stessi, perché la qualità di questo gruppo è indiscutibile. Serve però essere sempre performanti, mantenendo un livello elevato di concentrazione e intensità. Ci stiamo preparando al meglio per farlo.»

Sulla stessa linea le parole di Giorgia Sammartini: «Dobbiamo scendere in campo concentrate fin dalle fasi di riscaldamento, perché la cura dei dettagli fa la differenza. In questo momento della stagione è importante ritrovare la serenità che ci è mancata all’inizio, insieme alla voglia di divertirci restando unite per tutta la partita. Torino è una trasferta impegnativa, ma prima di tutto dobbiamo pensare a noi stesse.»

Foto Massimiliano Cozza