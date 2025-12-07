Home

Il Jolly Basket all’Use Empoli

7 Dicembre 2025

Il Jolly Acli Basket Livorno lotta, resta in partita per lunghi tratti, ma deve arrendersi a una solida USE Rosa Scotti Empoli, che passa al PalaCosmelli 58-72. Le oro-amaranto partono con buona energia e approcciano bene la gara (Marangoni subito “in palla”), ma nel secondo quarto subiscono un pesante parziale di 11-0 che permette alle ospiti di andare all’intervallo in vantaggio. A complicare ulteriormente la situazione arriva l’infortunio alla mano di Cruz, costretta a lasciare il campo.

Nonostante le difficoltà, il Jolly reagisce con carattere: i canestri di Miccio e Poggio tengono vivo il punteggio e, fino alla terza frazione, Livorno resta pienamente in scia. L’equilibrio però si spezza all’inizio dell’ultimo quarto, quando una tripla di Ruffini consegna a Empoli il primo margine in doppia cifra. Le ragazze di Angiolini provano a restare aggrappate al match, ma nel finale le ospiti allungano e chiudono con un parziale di 22-15.

Per Empoli arriva così la quarta vittoria consecutiva e le ottime prove di Vente (18 punti, 7 rimbalzi), Ruffini (14) e Lussignoli (13).

Il Jolly può comunque consolarsi con prestazioni importanti sotto canestro: doppia doppia sia per Poggio (15 punti, 11 rimbalzi) sia per Botteghi (11 punti, 10 rimbalzi), mentre Miccio raggiunge la doppia cifra con 12 punti segnati.

Per la formazione livornese si tratta della terza sconfitta di fila, la settima nelle prime dieci giornate: un momento complicato, ma non definitivo, da cui ripartire con determinazione per risalire la classifica.

Il tabellino:Braccagni, Marangoni* 8 (3/8, 0/2), Sammartini* 6 (3/7, 0/2), Botteghi* 11 (4/10, 1/4), Sassetti 1 (0/1, 0/1), Rinaldi, Spagnoli NE, Miccio* 12 (3/4, 2/9), Poggio* 15 (5/11 da 2), Poggi NE, Cruz Ferreira 5 (2/3 da 2). Allenatore: Angiolini W. Ass. Ramagli-Bacci.

