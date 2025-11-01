Home

Il Jolly Basket: arriva Viterbo ed è il momento di cambiare marcia

1 Novembre 2025

Un inizio di stagione in salita per il Jolly Libertas: tre sconfitte nelle prime quattro partite, di cui due maturate soltanto nel finale. Ora, però, è tempo di voltare pagina. L’occasione arriva questa sera (Palamacchia, ore 19) nel match casalingo contro l’Ants Viterbo, formazione che si trova in una situazione di classifica analoga, con una sola vittoria conquistata la scorsa settimana dopo tre stop consecutivi.

Le laziali rappresentano un’avversaria da non sottovalutare: possono contare su giocatrici di valore come la pivot Cutrupi, l’esperta playmaker Puggioni, e le straniere Todorova e Myklebust . Ma la sfida è alla portata delle amaranto, che scenderanno in campo con grande determinazione e con la voglia di riscattarsi davanti al proprio pubblico.

La settimana di lavoro è stata positiva: il gruppo si è allenato con intensità e il roster è praticamente al completo.

«Vogliamo vincere — afferma l’esterna Sofia Marangoni —. È il momento di muovere la classifica e indirizzare il nostro percorso verso obiettivi più ambiziosi. Mi aspetto che tutte entrino in campo con il coltello tra i denti e la giusta cattiveria agonistica: questa partita deve rimanere a casa nostra.

Viterbo è una squadra che punta molto sull’uno contro uno: dovremo essere attente alle loro individualità e mantenere alta la concentrazione difensiva. In attacco, invece, serviranno fiducia, comunicazione e gioco di squadra».

Le amaranto sono pronte a lottare per regalare ai propri tifosi una prestazione di carattere e, soprattutto, una vittoria che possa dare nuova linfa alla stagione.

