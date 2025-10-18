Basket

18 Ottobre 2025

Livorno 18 ottobre 2025 Il Jolly Basket attende il San Salvatore Selargius: sfida delicata al PalaMacchia

Reduce dal l’entusiasmante vittoria casalinga nel turno precedente, il Jolly Basket Livorno resta tra le mura amiche del PalaMacchia e si prepara ad affrontare domani alle ore 18 il San Salvatore Selargius, per un match che si preannuncia tutt’altro che semplice.

La formazione sarda arriva in Toscana con lo stesso bottino in classifica delle amaranto: due punti, frutto di una sconfitta all’esordio e di una netta vittoria nel posticipo contro Salerno. Un roster di alto livello quello del Selargius, che può contare su giocatrici di spessore come la pivot ungherese Juhasz, l’ala danese Erikstrup e l’argentina Ingenito.

Il Jolly dovrà fare a meno di Spagnoli, ma potrà contare sul recupero di Anna Poggio e sull’energia e l’entusiasmo generati dalla bella prestazione dell’ultimo turno. La squadra di coach Walter Angiolini è consapevole della propria forza e pronta a offrire nuovamente spettacolo ai tifosi livornesi.

A bordo campo ci sarà anche il patron Marco Benvenuti, arrivato appositamente dagli Stati Uniti per seguire da vicino le sue squadre in un weekend ricco di emozioni.

Le parole di Sofia Marangoni alla vigilia del match:

«Siamo contente di aver fatto divertire il pubblico nella prima in casa, era importante partire bene davanti ai nostri tifosi. Ora ci aspetta una squadra diversa da Costa. Selargius ha un gioco più lento, il che ci obbligherà a restare concentrate per 40 minuti, soprattutto in difesa. In attacco dobbiamo continuare sulla scia di quanto fatto la scorsa settimana, mantenendo la nostra identità. Speriamo di vedere tanta gente sugli spalti, pronta a sostenerci con calore.»