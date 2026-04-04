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Il Jolly basket batte Milano e chiude la regular season al sesto posto

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4 Aprile 2026

Il Jolly basket batte Milano e chiude la regular season al sesto posto

Livorno 4 aprile 2026 Il Jolly basket batte Milano e chiude la regular season al sesto posto

Il Jolly Libertas torna alla vittoria superando con autorità le Milano Basket Stars per 94-68 al PalaMacchia. Le amaranto prendono in mano il pallino del gioco sin dalle prime battute, alternando buone fasi a qualche passaggio a vuoto, ma mantenendo comunque il controllo del match per tutti i 40 minuti. Positivo l’impatto a rimbalzo, mentre resta qualche imprecisione nel tiro dalla lunga distanza (12/32 da tre). Tre le giocatrici in doppia cifra: Miccio e Botteghi chiudono con 20 punti a testa, mentre Sammartini ne aggiunge 14. Un successo che, complice la contemporanea sconfitta di Selargius contro Cagliari, vale alle labroniche il sesto posto definitivo in classifica, posizione che apre le porte alla sfida contro Bolzano nel primo turno dei playoff.

Le parole di coach Luca Andreoli

“Avevamo bisogno di una partita di energia, di corsa, di muovere la palla, di tirare senza pensare. Ed è quello che le ragazze hanno fatto. È chiaro che ci portavamo ancora dietro qualche scoria delle ultime due sconfitte. Abbiamo difeso a fasi alterne, ma nel complesso abbiamo fatto un buon lavoro. Siamo tornati ad attaccare il rimbalzo con continuità e a giocare con più libertà: questa è la nostra chiave se vogliamo competere. Adesso andiamo a Bolzano, una squadra solida, con giocatrici esperte, che ha disputato un ottimo campionato e che può contare su un campo difficile. Sappiamo che i nostri playoff passeranno da una vittoria in trasferta e dalla capacità di giocarci poi le nostre carte in casa. Da qui in avanti sarà così finché meriteremo di restare in corsa. Lunedì pomeriggio torneremo subito in palestra: la settimana è corta, venerdì partiremo per la trasferta, quindi dovremo lavorare bene in questi pochi giorni prima della partita.”

JOLLY BASKET LIVORNO:

Nikitinaite 7 (2/4, 1/6), Braccagni 3 (0/1, 1/1), Marangoni* 14 (4/7, 1/4), Sammartini* 9 (2/4, 1/1), Botteghi* 20 (3/9, 4/8), Sassetti 6 (1/2, 1/2), Rinaldi 2 (1/1, 0/1), Spagnoli 4 (1/1 da 2), Miccio* 20 (4/9, 3/9), Poggio* 9 (3/3 da 2), Poggi, Cruz.

Allenatore: Andreoli L. Ass. Bacci.

Il J olly basket batte Milano e chiude la regular season al sesto posto