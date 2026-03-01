Home

Il Jolly basket cala il poker: 73-48 contro il Salerno Basket ’92

1 Marzo 2026

Quarta vittoria consecutiva per il Jolly Acli Basket Livorno, che supera con autorità il Salerno Basket ’92 con il punteggio di 73-48.

Una gara con poca storia, indirizzata fin dalle prime battute grazie a un primo quarto di grande intensità chiuso sul 22-8. Le amaranto restano sempre in doppia cifra di vantaggio dopo la tripla del +11 firmata da Marangoni. Il divario si amplia ulteriormente nel terzo periodo (23-11 il parziale), con le padrone di casa che toccano anche il +26 grazie alla tripla di Sammartini.

Nel finale la squadra guidata da coach Luca Andreoli gestisce il vantaggio, pur con un calo evidente che porta a qualche palla persa di troppo.

Sul piano individuale, ancora protagonista Miccio, top scorer con 21 punti (10/12 al tiro), mentre Sammartini firma una preziosa doppia doppia da 10 punti e 11 rimbalzi. Ottima la distribuzione offensiva: nove giocatrici su dieci vanno a referto.

Le parole di coach Luca Andreoli

«Abbiamo disputato un primo e un terzo quarto di buon livello, mentre secondo e quarto periodo sono stati molto brutti, con tante palle perse e poca intensità fisica. È una situazione che si era già verificata: nel primo quarto contro Sanga e nel terzo quarto contro Costa. È un aspetto che ogni tanto si ripresenta.Lo scalino più grande che dobbiamo ancora superare è proprio quello della continuità di attenzione. Anche in partite che possono sembrare più semplici, mantenere alta l’intensità e la fisicità ti abitua alle sfide che arriveranno.Nel primo quarto abbiamo messo grande energia, atletismo e aggressività, togliendo le linee di passaggio a Koita, che poteva essere il principale problema della partita. Abbiamo però concesso qualche tripla a giocatrici che finora avevano tirato con basse percentuali.Dal punto di vista mentale stiamo raggiungendo un livello di approccio adeguato al campionato, ma se vogliamo diventare una grande squadra dobbiamo mantenere alta l’intensità per tutti i quaranta minuti».Braccagni 1 (0/0, 0/0), Marangoni* 11 (2/2, 1/4), Sammartini* 10 (2/3, 2/2), Botteghi* 10 (1/3, 2/7), Sassetti 7 (1/1, 1/3), Rinaldi, Spagnoli 4 (2/4 da 2), Miccio* 21 (10/12, 0/2), Poggio* 8 (3/8 da 2), Poggi 1 (0/2 da 2), Cruz Ferreira NE

Allenatore: Andreoli L.