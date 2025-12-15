Home

15 Dicembre 2025

Livorno 15 dicembre 2025 Il Jolly Basket esonera Angiolini e affida la squadra a Luca Andreoli

Il Jolly Libertas Livorno cambia guida tecnica. La società di basket femminile ha infatti comunicato di aver sollevato Walter Angiolini dall’incarico di capo allenatore, ponendo fine al rapporto professionale con il tecnico.

Nel comunicato ufficiale il club ha voluto ringraziare coach Angiolini per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e l’impegno profuso durante il periodo alla guida della squadra, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera sportiva.

Contestualmente, la società ha annunciato il nuovo allenatore: la panchina del Jolly Libertas Livorno viene affidata a Luca Andreoli, che assumerà ufficialmente la guida tecnica del gruppo. La presentazione del nuovo coach è in programma mercoledì alle ore 16 presso la Baracchina Bianca, in piazza San Jacopo in Acquaviva 19, alla presenza della dirigenza e degli organi di stampa.

Con questo cambio, il Jolly Libertas Livorno apre una nuova fase della stagione, puntando su un rinnovato progetto tecnico per il prosieguo del campionato.