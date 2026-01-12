Home

Il Jolly Basket fa tris, superato nettamente il Moncalieri

12 Gennaio 2026

Livorno 12 gennaio 2026 Il Jolly Basket fa tris, superato nettamente il Moncalieri

Il Jolly Libertas supera nettamente la Tecno Engineering Moncalieri per 89-61 e prosegue la sua striscia positiva, centrando la terza vittoria consecutiva e cominciando al meglio il girone di ritorno. Dopo un primo quarto equilibrato, la squadra di coach Luca Andreoli indirizza con decisione la partita grazie a un secondo periodo formidabile: il parziale di 26-9 consente alle amaranto di volare sul +17, trascinate dai canestri di Sammartini e Miccio e da una fase difensiva capace di chiudere ogni spazio alle avversarie.

Dopo l’intervallo il Jolly Libertas continua ad allungare, toccando il +30 al termine del terzo quarto. Nell’ultimo periodo la gara scorre senza scossoni, con le padrone di casa che controllano agevolmente il vantaggio, forti anche di un dominio assoluto a rimbalzo: il dato finale recita 46-27, con ben 25 rimbalzi offensivi catturati da Poggio e compagne.

Sammartini è la migliore in campo con 23 punti, 6 rimbalzi, 5 assist e 36 di valutazione. Ottime anche le prove di Miccio e Botteghi, entrambe a quota 17 punti, e di Marangoni con 14. Da sottolineare la prestazione corale della squadra, con nove giocatrici a referto e il contributo prezioso delle seconde linee, capaci di garantire minuti di grande qualità.

Per Moncalieri spiccano i 17 punti di Gesuele, i 13 punti e 9 rimbalzi di Obaseki e i 12 punti di Pellegrini.

Le parole di coach Luca Andreoli

«All’inizio abbiamo commesso diversi errori, siamo state poco consistenti nella transizione difensiva e sgraziate in attacco, palleggiando troppo e passandoci poco la palla. Poi abbiamo ripreso la buona strada imboccata a Milano, muovendo la palla, facendo quelle cose che ci vengono bene e abbiamo fatto un parziale, anche grazie alla difesa. Siamo contenti. Se vogliamo fare qualcosa in più nel girone di ritorno, tanto passa da quanti minuti noi qualità riesce a darci la panchina. Loro lo sanno, lo ripeto tutti i giorni. La chiave è la loro crescita per dare un po’ di riposo alle prime cinque. Sammartini? Ha semplicemente ripetuto la partita di Milano. Una cosa che so che può fare, dai tempi di Trieste. Oltre a far bene lei riesce a mettere in moto tutta la squadra. Ma la prestazione di tutte è stata buona». JOLLY BASKET LIVORNO: Braccagni 2 (0/3, 0/1), Marangoni* 14 (3/10, 2/4), Sammartini* 23 (7/8, 3/3), Botteghi* 17 (6/9, 1/6), Sassetti 2 (1/3, 0/3), Rinaldi 5 (0/3, 1/1), Spagnoli 5 (2/3 da 2), Miccio* 17 (4/8, 3/7), Poggio* 4 (1/4 da 2), Poggi. Allenatore: Andreoli L. Ass. Bacci L. Ramagli A.

