26 Ottobre 2025

Livorno 26 ottobre 2025 Il Jolly Basket lotta ma si arrende sul campo del Sanga Milano

Cade ancora il Jolly Basket, questa volta sul difficile campo del Sanga Milano (68-56), al termine di una partita intensa nella quale le ragazze di coach Walter Angiolini hanno provato fino all’ultimo a tenere testa a una delle formazioni più forti del girone.

Avvio di gara complicato per le livornesi, che subiscono l’energia delle padrone di casa, trascinate da Marinkovic e Toffali; il primo quarto si chiude sul 30-20 per Milano, con Cruz, coadiuvata da Miccio, che prova a trovare continuità offensiva per il Jolly.

Nel secondo periodo le amaranto accennano a una reazione, arrivando fino al -9, ma qualche rimbalzo offensivo concesso di troppo consente alle milanesi di mantenere il controllo del match.

Nel secondo tempo il Sanga allunga nuovamente fino al +17 con Olson, e nonostante i tentativi di rimonta, il Jolly non riesce ad avvicinarsi in modo decisivo. Nel finale, due canestri consecutivi della punta locale Toffali – miglior marcatrice dell’incontro con 23 punti e un eccellente 10/16 al tiro – chiudono i conti.

Per il Jolly, Cruz si conferma ancora una volta protagonista con 19 punti e 7 rimbalzi, supportata da Miccio che chiude con 12 punti. Per il Jolly adesso il focus si accende sulla prossima gara interna vs Viterbo, col preciso obiettivo di interrompere la striscia negativa.

Le parole di coach Walter Angiolini:

«Parto dal presupposto – dice – che dobbiamo riconoscere come, attualmente, il Sanga sia una squadra più forte di noi, senza troppi giri di parole. È, a mio avviso, la formazione più completa e meglio attrezzata del girone, e in questa fase della stagione sta attraversando un periodo migliore.

Detto questo, siamo comunque riuscite a restare in equilibrio per gran parte della partita — secondo, terzo e quarto periodo — cercando di adottare soluzioni tattiche per limitare il loro potenziale. In parte, credo che ci lo abbiamo fatto. Abbiamo però pagato un primo quarto in cui potevamo certamente fare di più; va detto, tuttavia, che loro hanno tirato con percentuali altissime, realizzando canestri anche di puro talento. La nostra priorità adesso è ritrovare la miglior forma possibile e recuperare energie. Ci sono ancora diverse giocatrici non al top, altre che sono ferme, e questo ci impedisce di lavorare con continuità come vorremmo. Dobbiamo quindi concentrarci sul ritorno alla piena efficienza fisica e mentale — soprattutto fisica — e continuare a credere in ciò che facciamo. Con il tempo, l’impegno e la fiducia, i risultati arriveranno»

Il tabellino: Braccagni, Marangoni 2, Sammartini 9, Botteghi 7, Sassetti 3, Rinaldi, Spagnoli, Miccio 12. Poggio 4, Poggi, Cruz 19.

