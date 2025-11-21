Home

Il Jolly basket, missione riscatto: a Salerno per cambiare marcia

21 Novembre 2025

Il Jolly basket, missione riscatto: a Salerno per cambiare marcia

Livorno 21 novembre 2025 Il Jolly basket, missione riscatto: a Salerno per cambiare marcia

Dopo la pausa forzata dello scorso weekend, il Jolly Libertas torna finalmente in campo. Sabato alle 19.30 la squadra di coach Walter Angiolini sarà impegnata sul parquet di Salerno con un doppio obiettivo: lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta di Torino e provare a conquistare la prima vittoria esterna della stagione.

Per superare il momento delicato, Liliana Miccio e compagne hanno lavorato con attenzione durante la settimana, concentrandosi sugli aspetti da correggere e su ciò che servirà per fare un passo avanti in Campania. Di fronte troveranno una formazione giovane ma ambiziosa: Salerno, fanalino di coda del girone con una sola vittoria, ha appena cambiato allenatore e cerca punti per invertire la tendenza.

Il gruppo campano, composto da giocatrici nate tutte dopo il 2001, può comunque contare su elementi interessanti: le ungheresi Varga e Denes, rispettivamente leader per punti e rimbalzi, la bulgara Valtcheva, garanzia di solidità, e l’italiana Gatti, tra le più affidabili.

Il Jolly si presenta al completo, con Cruz rientrata dopo gli impegni in Nazionale. Una gara impegnativa, ma da affrontare con determinazione per tornare a muovere la classifica.

Le parole alla vigilia di coach Angiolini.

«Da un certo punto di vista la sosta è stata positiva: alcune ragazze non erano ancora al massimo della condizione e questo periodo ci ha permesso di recuperare energie e lavorare su dettagli importanti. È chiaro però che, dopo una sconfitta — forse la peggiore dall’inizio della stagione — c’era anche la voglia di tornare subito in campo. Abbiamo comunque sfruttato l’opportunità per ritrovare ritmo e sistemare ciò che non ha funzionato. In generale stiamo bene: abbiamo recuperato quasi tutte e siamo pronti e pronte per la partita di domani.

Salerno è una squadra che non dipende da una singola giocatrice, ma che può contare su tante buone interpreti. In casa diventa ancora più difficile da affrontare e, con il recente cambio di allenatore, sarà una sfida complicata. Ma questo campionato ci ha già insegnato che si può vincere e perdere contro chiunque: vale per noi e per tutte le altre. Per questo dobbiamo concentrarci soprattutto su noi stesse».