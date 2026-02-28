Home

Sport

Basket

Il Jolly Basket ospita il Salerno Basket 92 con l’obiettivo di allungare la striscia vincente

Basket

28 Febbraio 2026

Il Jolly Basket ospita il Salerno Basket 92 con l’obiettivo di allungare la striscia vincente

Livorno 28 febbraio 2026 Il Jolly Basket ospita il Salerno Basket 92 con l’obiettivo di allungare la striscia vincente

Il Jolly Libertas torna al PalaMacchia per affrontare il fanalino di coda del campionato, Salerno Basket ’92. Palla a due questa sera alle 19.

La formazione campana ha conquistato soltanto due vittorie in tutta la stagione – alla prima e alla nona giornata – ed è reduce da una striscia negativa di dieci sconfitte consecutive, nonostante il tentativo, negli ultimi mesi, di rafforzare concretamente il roster iniziale. In questo senso spicca l’arrivo del centro francese classe 2001 Koita, che nelle sue prime due gare in granata ha fatto registrare 31 punti e altrettanti rimbalzi complessivi.

Situazione completamente diversa in casa Jolly, che nell’era di Luca Andreoli ha conquistato sei vittorie nelle ultime otto partite. Sulla carta si tratta dunque di un impegno alla portata delle labroniche che, dopo la brillante affermazione ottenuta a San Giovanni, scendono in campo con i favori del pronostico.

Per proseguire la striscia positiva, però, Miccio e compagne dovranno affrontare la gara con la massima concentrazione fin dall’inizio: in partite come questa, infatti, l’approccio iniziale può fare la differenza.

Le parole di coach Luca Andreoli

«Salerno è, insieme a Milano Basket Stars, la squadra che ha cambiato più giocatrici nel nostro campionato. Due innesti sono arrivati negli ultimi due mesi e uno, molto importante, nelle ultime settimane sta facendo numeri davvero significativi. Parliamo di una ragazza di quasi due metri: sarà una sfida provare a marcarla, ma abbiamo regole difensive ben precise per limitarla.

Le loro straniere sono giocatrici di ottimo livello. Hanno trovato la giusta quadra forse un po’ tardi, ma dai video che abbiamo analizzato emerge un gruppo che non molla mai e continua a lottare, anche se la salvezza per loro resta un obiettivo complicato.

Dovremo essere molto attente e disputare la migliore partita possibile».

Il Jolly Basket ospita il Salerno Basket 9Il Jolly Basket ospita il Salerno Basket 92 con l’obiettivo di allungare la striscia vincente2 con l’obiettivo di allungare la striscia vincente