Il Jolly Basket torna vincere, facendo voce grossa a Viterbo

9 Febbraio 2026

Vittoria esterna per la Jolly Acli Basket Livorno, che supera Terme Salus Ants Viterbo 49-73 nel posticipo della diciottesima giornata del Girone A di Serie A2. Tirando con ottime percentuali e dominando alla voce rimbalzi (51-28)

La partita si mette subito sui binari giusti per le labroniche, che chiudono il primo quarto avanti 26-13. Nel secondo periodo le amaranto toccano il primo massimo vantaggio con la tripla di Sofia Marangoni, ma Viterbo prova a rientrare con un parziale di 8-0. La risposta del Jolly Libertas arriva nel terzo quarto: le ragazze aumentano l’intensità su entrambi i lati del campo e allungano fino al +20 firmato dall’ispirata Liliana Miccio.

Nell’ultimo quarto un ulteriore parziale di 14-0 amplia definitivamente il divario, permettendo alla squadra di coach Andreoli di controllare il finale e conquistare la quinta vittoria nelle ultime sette gare. E considerando che le due sconfitte sono arrivate al fotofinish contro le prime della classe, è lecito parlare di squadra in crescendo esponenziale, autentica mina vagante che si aggira nelle pieghe del campionato.

Dal punto di vista individuale, Miccio chiude come miglior realizzatrice con 19 punti. In doppia cifra anche Poggio (11 punti) e Botteghi e Sassetti (10 punti ciascuna). Marangoni ha segnato 8 punti catturando 9 rimbalzi mentre Sammartini di punti ne ha messi a segno 7, con 10 rimbalzi catturati. Ma l’ulteriore buona notizia sta nel fatto che tutte le giocatrici abbiano avuto la possibilità di giocare minuti importanti.

Le parole post gara di Sofia Marangoni:

«Siamo molto contente dei due punti in classifica: per noi ogni partita è fondamentale per riuscire a sigillare i play-off.

Non è stata una partita brillante, nonostante l’ampio divario finale: siamo state poco fluide e armoniose e ci siamo adattate troppo al loro gioco. Gli aspetti positivi da cui ripartire sono però l’energia, il lavoro a rimbalzo, il continuare a cercarci in campo e il fatto che abbiano giocato tutte.Con il cambio di allenatore mi sembra di aver vissuto due stagioni diverse, ed è giusto così, perché ogni allenatore ha le proprie idee e il proprio modo di giocare. Luca ci chiede molta energia per tutti i 40 minuti e grande attenzione, soprattutto in difesa. Sto cercando di concentrarmi su ciò che ci viene richiesto e su quello che è utile al nostro sistema; nel complesso sono abbastanza soddisfatta del mio operato.A Viterbo non sono riuscita a entrare nel ritmo partita come avrei voluto e so di aver dato un po’ meno del solito, ma sono felice per la vittoria della squadra e per il fatto che ci sia stata l’opportunità di dare spazio alle nostre giovani, di cui avremo sempre più bisogno in questa parte finale di stagione. Per me, come per le altre senior, sapere di poter contare sempre di più su di loro è un grande sollievo: ci permetterà di arrivare a fine stagione con più energie».

Il tabellino: Braccagni 2 (0/1 da 2), Marangoni* 8 (1/1, 2/4), Sammartini* 7 (2/3, 1/4), Botteghi* 10 (2/6, 2/4), Sassetti 10 (1/2, 1/1), Rinaldi 2 (1/2 da 2), Spagnoli 4 (2/6 da 2), Miccio* 19 (3/6, 4/11), Poggio* 11 (5/8 da 2), Poggi. Allenatore: Andreoli. Ass. Ramagli e Bacci.

