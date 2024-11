Livorno 4 novembre 2024 Il Jolly guida la partita per 39 minuti, ma il Sanga vince sulla linea del traguardo

Una vera e propria beffa, quella capitata al Jolly Acli basket Livorno, che dopo aver tenuto in mano (in vantaggio) la partita contro il Sanga per 39 minuti, non è riuscita a gestire gli ultimi secondi, cadendo incredibilmente sulla linea del traguardo (59-60). Una grossa delusione per la squadra di Walter Angiolini, priva di Sassetti e Botteghi, ma forte del nuovo inserimento Madonna (per lei buone cose, ma anche cinque falli raggiunti troppo in fretta). Una sconfitta dolorosissima, che, tuttavia, dà buone indicazioni, sullo spessore del gruppo. Aver dominato per lunghi minuti contro una delle più forti del campionato, non è cosa da poco. Adesso c’è la pausa per la finestra delle nazionali, con la convocazione di Alessandra Wojtala, con la rappresentativa polacca. In ballo le qualificazioni ai campionati europei 2025. Un periodo che tornerà utilissimo per recuperare le acciaccate, in modo da presentarsi alla ripresa, finalmente, con tutte le effettive a disposizione.

Le parole di coach Walter Angiolini.

«A parte l’amarezza per la sconfitta, immeritata, siamo soddisfatti, conoscendo il valore di Milano. Dobbiamo ripartire, con la consapevolezza che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta».

Il tabellino: Wojtala 8, Ceccarini 4, Preziosi 7, Georgieva 9, Orsini 2, Sayed Tawfik, Botteghi, Okodugha 8, Evangelista 3, Arecco 11, Madonna 7.

Foto Massimiliano Cozza