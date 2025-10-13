Home

13 Ottobre 2025

Il Jolly Libertas Livorno travolge Costa Masnaga nella prima al PalaMacchia (94-65)

Livorno 13 ottobre 2025 Il Jolly Libertas Livorno travolge Costa Masnaga nella prima al PalaMacchia (94-65)

Esordio casalingo da sogno per il Jolly Libertas Livorno, che davanti al proprio pubblico del PalaMacchia domina una delle formazioni più attrezzate del campionato, il Basket Costa Masnaga, imponendosi con un eloquente 94-65, ben 29 punti di scarto. Partenza lanciata per le amaranto, trascinate da una scintillante Allegra Botteghi, autrice di 16 punti nel solo primo quarto.

Le padrone di casa spingono subito sull’acceleratore, arrivando a toccare il +21 nel secondo periodo.

Nemmeno un mini-break firmato da Brossmann, con 8 punti consecutivi, riesce a rimettere in carreggiata la squadra ospite. Costa Masnaga prova a reagire al rientro dagli spogliatoi, tornando sotto la doppia cifra di svantaggio grazie a una tripla di Volpato, ma è solo un’illusione; Livorno risponde con un micidiale parziale di 18-0, che spezza definitivamente l’equilibrio e chiude i giochi con largo anticipo.

Nel finale c’è spazio per tutte (debutta anche la giovanissima Stefanini) e il Jolly allunga ulteriormente, dimostrando ancora una volta l’identità di squadra: ben sei giocatrici in doppia cifra, grande coesione e contributo corale in ogni fase del match. Bella prova di capitan Botteghi, che chiude con 22 punti e una prestazione offensiva solida e continua. In doppia cifra anche Marangoni (18), Cruz (15), Miccio (11), Sassetti (10) e Sammartini (10). Da segnalare anche la prova attenta di Braccagni, precisa e affidabile. A fine gara, l’entusiasmo si mescola alla consapevolezza del lavoro fatto in settimana:

“Ci siamo preparate tanto, con intensità – spiega Giulia Braccagni -. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile: Costa è una squadra che corre, che mette tanta pressione. Ma siamo riuscite a partire con la testa giusta e con grande energia. Questo ci ha dato subito un vantaggio importante.L’impegno è per la squadra, per la società, per tutte noi. Che io giochi un minuto o trenta, darò sempre il massimo. La forza è nel gruppo: si difende in cinque, si gioca in cinque. È la squadra che fa la differenza.”

Parole che riflettono l’anima di un gruppo unito, determinato e affamato. Il Jolly Libertas Livorno c’è. E lo ha dimostrato alla grande.

Il tabellino: Braccagni 4 (2/3 da 2), Marangoni* 18 (7/14, 1/2), Stefanini, Sammartini* 10 (2/7, 2/4), Botteghi* 22 (6/15, 2/5), Sassetti 10 (1/1, 1/3), Rinaldi, Spagnoli 2 (0/1 da 2), Miccio* 11 (2/3, 2/6), Poggi 2 (1/2 da 2), Cruz* 15 (5/6, 1/3)

Allenatore: Angiolini W. Ass. Bacci e Ramagli.



FOTO Massimiliano Cozza/JollyLibertas

