Il Jolly lotta ma cade a Costa Masnaga

20 Gennaio 2025

Il Jolly lotta per venti minuti, poi cede le armi, sportivamente parlando, allo strapotere fisico del Costa Masnaga, che allunga nella ripresa senza lasciare scampo alla truppa livornese (76-55, il finale).

Un match che le labroniche hanno affrontato prive di Amanda Okodugha, la pivot titolare, assenza che ha condizionato non poco la sfida, specie nella lotta ai rimbalzi, stravinta dal Costa (che ne ha catturati ben 20 di più. Kaczmarczyk e Osazuwa, 28 in due).

Tuttavia, nonostante lo stop, le rosablu tornano dalla Lombardia, con rinnovate consapevolezze, fornite dalle tante belle cose espresse su un campo difficilissimo, in una prima parte di gara gagliarda (chiusa in vantaggio 27-30), affrontata senza timori reverenziali, che racconta parecchio sul carattere agonistico di Georgieva e compagne.

Le parole di coach Walter Angiolini:

«Una sconfitta che non deve rappresentare un passo indietro sul nostro percorso, o sui progressi che stiamo facendo. Oggettivamente abbiamo incontrato un’avversaria che, anche in condizioni normali, sarebbe stato molto complicato affrontare, dal punto di vista fisico. E affrontarla senza Okodugha diventava una montagna troppo alta da scalare. Siamo riuscite nel primo tempo con grande applicazione a tamponare il deficit vicino a canestro; dopo, la loro bravura a saperci colpire laddove eravamo più in difficoltà, giocando la palla interna, andando con continuità a rimbalzo d’attacco, ha fatto la differenza; e la partita si è decisa nei secondi possessi. In attacco abbiamo pian piano perso fiducia e le percentuali si sono abbassate. Dobbiamo analizzare il tutto, ma prendere il buono e guardare avanti»

Il tabellino: Wojtala* 9 (3/7, 1/3), Ceccarini*, Preziosi, Sassetti 5 (0/2, 1/1), Georgieva* 15 (4/7, 1/1), Orsini* 10 (2/6, 1/5), Miccio 5 (1/5, 1/5), Botteghi* 11 (1/5, 3/6), Evangelista, Arecco. Allenatore: Angiolini W.

