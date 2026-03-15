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Il Jolly non si ferma: batte Giussano per la quinta vittoria di fila

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15 Marzo 2026

Il Jolly non si ferma: batte Giussano per la quinta vittoria di fila

Livorno 15 marzo 2026 Il Jolly non si ferma: batte Giussano per la quinta vittoria di fila

Il Jolly Libertas Livorno conquista una convincente vittoria casalinga superando le Foxes Giussano con il punteggio di 90-61, centrando così il quinto successo consecutivo e confermando l’ottimo momento di forma. L’avvio di gara è tutto di marca amaranto: le ragazze di coach Luca Andreoli partono con grande intensità su entrambi i lati del campo e piazzano subito un parziale di 9-0 che costringe le avversarie a rincorrere fin dalle prime battute. Giussano prova a reagire e riesce a contenere il divario nel primo quarto, ma nel secondo periodo le amaranto alzano ulteriormente il ritmo trovando un break di 22-11 che vale il +18 all’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi la formazione livornese continua a spingere sull’acceleratore. I canestri di Miccio e Botteghi permettono di allungare ulteriormente, fino al massimo vantaggio di +29 con cui si chiude il terzo periodo. Nell’ultimo quarto il Jolly gestisce con maturità il margine accumulato, controllando la gara fino alla sirena finale. Grande protagonista della serata Miccio, miglior realizzatrice dell’incontro con 27 punti, ben supportata dai 18 punti di Botteghi. Fondamentale anche il contributo sotto canestro di Poggio, autrice di 7 punti ma soprattutto dominante a rimbalzo con ben 18 carambole catturate. Per il Jolly Libertas si tratta della quinta vittoria consecutiva, un risultato che dà continuità al percorso della squadra e rafforza la fiducia del gruppo in vista dei prossimi impegni di campionato.

A fine partita, Liliana Miccio analizza il momento della squadra, sottolineando i progressi delle ultime settimane e l’importanza di arrivare nella migliore condizione possibile ai play-off.

“Da quando è arrivato Luca abbiamo cambiato il modo di vedere e vivere le partite, ma anche la settimana di lavoro. Dalla gara di Milano in poi abbiamo fatto un vero passo avanti: è iniziato un percorso di cambiamento e soprattutto di crescita costante. Questa deve essere la strada anche per le prossime partite e per arrivare pronti ai play-off.”

La giocatrice ha poi commentato la difficoltà della gara appena disputata.

“È stata una partita più complicata delle altre perché loro hanno giocato con molta fisicità. Noi però siamo state brave a rimanere concentrate, a eseguire quello che avevamo preparato e a fare le nostre cose. In un momento ci siamo un po’ disconnesse, ma quando siamo tornate a giocare insieme la partita ha preso la direzione giusta.”

Miccio ha sottolineato anche la fiducia che si respira all’interno del gruppo.

“L’obiettivo è arrivare ai play-off al top. C’è tanta fiducia e questo per me è molto importante. Sono contenta anche perché le ragazze mi cercano e ci cerchiamo molto in campo: alla fine è un gioco di squadra. Più giochiamo insieme e più ci passiamo la palla, più aumentano anche le opportunità.”

Infine un commento sull’arrivo della nuova compagna Nikitinaite (che ha seguito il match da bordocampo)

“L’arrivo di Gabby porterà qualità, che è proprio quello che ci mancava. Sono molto contenta perché ne avevamo bisogno e credo che potrà aiutarci ad affrontare i play-off con uno spirito diverso. Non vediamo l’ora di averla con noi in allenamento.”

Il tabellino: Braccagni, Marangoni* 10 (2/3, 2/5), Sammartini* 8 (1/5, 2/6), Botteghi* 18 (3/7, 3/7), Sassetti 4 (1/1, 0/1), Rinaldi 2 (1/3 da 2), Spagnoli 4 (2/6 da 2), Miccio* 27 (4/7, 6/11), Poggio* 7 (2/4 da 2), Poggi

Allenatore: Andreoli L.