Il Jolly si riscatta e vince bene il “derby della costa”

12 Febbraio 2024

Un bel successo interno quello del Jolly Acli basket, contro un avversario agguerrito e tonico come il Golfo Piombino.

La squadra allenata da coach Stefano Corda, guidata in campo da una prodigiosa Francesca Orsini (30 punti per lei a referto), ha fin dal primo quarto mostrato carattere e voglia di vincere, difendendo bene e trovando soluzioni offensive vincenti con una certa facilità.

Un canestro di Ceccarini da tre chiude il tempino sul 24-15. Nel secondo quarto Piombino prova a rientrare, ma si espone alle bocche da fuoco avversarie: Evangelista, Sassetti, Giari, e si arriva all’intervallo sul 46-35. La fuga definitiva avviene nel terzo periodo, quando le rosablu veleggiano che è una bellezza e chiudono il parziale sul 62-48.

L’ultimo tempino si apre con le ospiti impegnate nel loro massimo sforzo difensivo: un mini break di 0-4 sembra riaccendere una piccola speranza, ma una fiammata della solita Orsini mette il risultato in ghiaccio. Finale 76-59. Dunque un bella reazione dopo lo stop di San Giovanni: una partita che, tra le altre cose, ha visto giocare tutte le effettive con minuti concreti ed importanti. Un altro segnale positivo, da non sottovalutare, in vista delle prossime partite. In attesa del recupero di Martina Zolfanelli.

«Siamo contenti -spiega coach Stefano Corda -, anche se pensiamo di poter fare meglio, specie dal punto di vista difensivo. Ci prendiamo i due punti e lavoriamo per migliorare quei meccanismi che ancora non sono perfetti. Adesso pensiamo alla partita difficile e importantissima di Lucca».

