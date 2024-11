Home

22 Novembre 2024

Livorno 22 novembre 2024 Il Kodokan 1990 alla Gara di Kick-Boxing & Muay-Thai -“Rua 67 Fight Day”

Gli atleti della sezione Kick-Boxing &Muay-Thai della Palestra Kodokan 1990 hanno partecipato alla gara tenutasi domenica 17 presso la Palestra Rua67 a Firenze.

Gli agonisti hanno preso parte alla competizione nella categoria Kick-Boxing Light-Contact. Leandro Butteri e Matteo Brongo hanno entrambi vinto i loro rispettivi incontri, disputando un solo match ciascuno con grande determinazione.

Nicola Calvetti vincendo 2 match su 2, con decisione unanime da parte dei giudici, ha dimostrato una superiorità tecnica e strategica notevole rispetto agli avversari. Impegnati in questa gara anche atleti al loro debutto nelle competizioni sul ring: Edoardo Luxardo, ha disputato due Match. Nel primo ha dimostrato padronanza tecnica, riuscendo a prevalere nell’incontro, mentre nel secondo si è trovato di fronte un avversario molto abile che è riuscito a impostare il combattimento a suo favore.

Martina Cappagli, malgrado un match combattuto, ha perso in quanto l’avversaria è riuscita a prevalere grazie a un maggior numero di combinazioni. Anche l’agonista Claudia Butteri ha trovato nel primo incontro un’atleta molto competitiva che è riuscita a vincere entrambi i round mentre il secondo match è stato più equilibrato e molto combattuto, Claudia non è riuscita a superarla per punti e l’avversaria ha così avuto la meglio. Francesco Mangia ha mostrato grande spirito competitivo anche se non è riuscito a salire a podio.

I tecnici e gli atleti della palestra di Viale Petrarca, consapevoli che questi eventi rappresentino non solo un’occasione per testare le proprie capacità, ma anche uno stimolo per crescere e migliorare portando avanti i valori dello sport e del rispetto reciproco, sono soddisfatti dell’essere messi in gioco.