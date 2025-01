Home

Il laterale Michael Perciavalle torna al Boca C5

4 Gennaio 2025

Livorno 4 dicembre 2024 Il laterale Michael Perciavalle torna al Boca C5

L’ASD Boca C5 Livorno ufficializza il ritorno del laterale Michael Perciavalle in maglia gialloblù per la seconda parte della stagione sportiva 2024/2025.



Classe 2003, in carriera Perciavalle ha già maturato esperienza nel settore giovanile azul y oro per poi debuttare in prima squadra nella stagione 2022/2023. Seguono i prestiti a Monsummano e La 10 Soccer prima di fare ritorno alla casa base in questa sessione di mercato. Il giocatore vestirà la maglia numero 9.