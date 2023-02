Home

28 Febbraio 2023

Il lavoro che cambia in porto e le sfide del futuro, la Bocconi presenterà uno studio

Livorno 28 febbraio 2023

Mercoledì 1 Marzo, a Livorno, presso la Sala Ferretti della Fortezza Vecchia, presentazione di uno studio dell’Università Bocconi sui fabbisogni professionali in ambito marittimo portuale

Digitalizzazione, Sostenibilità Ambientale e Automatizzazione. Quale impatto avranno sui fabbisogni professionali dei porti di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale? E ancora, quali sono i segmenti di traffico che a livello di Sistema andranno a incidere maggiormente sulle politiche occupazionali del lavoro in ambito marittimo-portuale?

Sono alcune delle domande cui cerca di rispondere il nuovo studio realizzato dall’Università Bocconi per conto dell’AdSP.

Il report verrà presentato in presenza Mercoledì 1 Marzo, a partire dalle ore 10.30, presso la Sala Ferretti della Fortezza Vecchia, a Livorno.

All’iniziativa parteciperanno i vertici della Port Authority e i principali stakeholder della comunità portuale.

Nel corso dell’evento si terrà, inoltre, una tavola rotonda con i rappresentanti del protocollo, ForMare Toscana”, nato nel 2019 per strutturare in Toscana una rete di alleanze formative volta a favorire e indirizzare l’offerta formativa per i “lavoratori del mare”

