Il liceo Cecioni griffa la birra artigianale Tango

13 Novembre 2024

Livorno 13 novembre 2024

Degged, birrificio artigianale con sede a Livorno, ha creato la nuova birra “Tango”. Per la realizzazione della grafica delle etichette della birra Tango si è affidato ad un progetto di partecipazione da parte di alcuni studenti e studentesse del Liceo Cecioni indirizzo Artistico, valido anche nell’ambito di un percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O.), tramite l’accordo tra i titolari della Degged: Francesca Pertici (ex studentessa del Liceo Cecioni), Laura Pescosolido, entrambe laureate in chimica, e i docenti Enrico Bertelli e Giulia Persico.

Le grafiche selezionate sono state curate da Giulia Falotico (5BLA), Giulia Ficarra (5ALA), Giorgio Lippi (5BLA), Nausicaa Monteleone (5BLA).

La birra griffata liceo Cecioni sarà presentata ufficialmente sabato 16 novembre, e nell’occasione verranno premiati i quattro studenti, dalle 18:30 al Doctor B Brewpub in via Lamarmora 35. Per festeggiare i ragazzi che hanno lavorato a questo progetto la Tango sarà scontata del 20 % al bancone del locale.

I ragazzi e le ragazze, delle classi quinte dello scorso anno scolastico, per realizzare le etichette hanno tenuto conto delle seguenti caratteristiche della birra Tango: lo stile della Tango è un’italian pils, ovvero una lager bionda di bassa gradazione con un amaro medio, a cui vengono aggiunti a fine fermentazione, luppoli continentali che ne aumentano il profumo. In questo caso è stato utilizzato un luppolo di nuova generazione in grado di resistere ai cambiamenti climatici. Il luppolo “Tango” è infatti in grado di crescere in situazioni di siccità avendo meno richiesta di acqua. A differenza dei parenti tradizionali europei risulta più profumato donando alla birra note tropicali e agrumate.

Tango è una birra One shot, ovvero verrà prodotta una volta sola. Le bottiglie da 33 cL verranno vendute nel pub “Doctor B Brewpub” in via Lamarmora 35 e al “Piano C” (via Cambini 4), “Piano B” (scali del ponte di marmo 10) e “ristorante Aragosta” (piazza dell’arsenale 6) a Livorno.

