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Cronaca

Il Lions Club Livorno porta il “Progetto Martina” al Liceo Niccolini Palli di Livorno: focus su prevenzione e salute dei giovani

Cronaca

12 Maggio 2026

Il Lions Club Livorno porta il “Progetto Martina” al Liceo Niccolini Palli di Livorno: focus su prevenzione e salute dei giovani

Livorno 12 maggio 2026 Il Lions Club Livorno porta il “Progetto Martina” al Liceo Niccolini Palli di Livorno: focus su prevenzione e salute dei giovani

Sabato 9 maggio il Lions Club Livorno Host ha promosso il tradizionale “Progetto Martina” presso il Liceo Classico Niccolini Palli di Livorno, coinvolgendo gli studenti in una mattinata dedicata alla prevenzione oncologica e alla promozione di corretti stili di vita.

Il “Progetto Martina” è un’iniziativa nazionale dei Lions Club nata con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori. Attraverso incontri nelle scuole con medici specialisti, il progetto intende diffondere maggiore consapevolezza sui temi della salute e dell’educazione sanitaria.

L’incontro è stato guidato dalla presidente del Lions Club Livorno Host, l’avvocato Stefania Pesce, insieme al dottor Glauco Magini e alle dottoresse Martina Cecchi, ginecologa, e Vittoria Cioppa, dermatologa. Nel corso della mattinata sono stati affrontati temi legati alla prevenzione oncologica maschile, femminile e dermatologica, oltre all’importanza di una corretta alimentazione e di sani stili di vita.

Gli studenti hanno partecipato con grande interesse, intervenendo con numerose domande e prendendo parte attivamente al confronto con i professionisti presenti.

Durante l’iniziativa si è parlato anche delle attività dei Leo Club, degli scambi giovanili internazionali promossi dal Lions Club e del valore del volontariato come esperienza di crescita personale e sociale per le nuove generazioni.

La giornata si è conclusa con un riscontro molto positivo da parte di studenti, docenti e organizzatori, confermando il valore educativo e sociale del “Progetto Martina”.