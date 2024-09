Home

25 Settembre 2024

Il Lions Club Livorno Porto apre l’annata lionistica

Livorno 24 settembre 2024 – Il Lions Club Livorno Porto apre l’annata lionistica

Si è aperta con una cena presso il Ristorante La Cusin del Mar presso l’Hotel Rex l’annata lionistica del nostro Club presieduto dal Dott. Roberto Diddi. che durante la serata, ha illustrato le principali attività e i service che saranno svolti durante l’annata 2024/2025;

-Oltre ai service pluriennali che caratterizzano l’attività dei Lions, quali ad esempio il Progetto Martina dedicato alla lotta contro i tumori in età giovanile, La Giornata del Diabete con gli screening per questa malattia e prevede visite gratuite in piazza, Interconnettiamoci con la testa rivolto ai giovani e finalizzato ad un utilizzo corretto di internet , il Poster per la Pace, la Giornata della Memoria per ricordare le vittime della Shoa, Volare senza Limiti che permette ad oltre 100 ragazzi affetti da disabilità di fare un breve volo sui superleggeri agli aeroporti del Cinquale e di Tassignano che si è svolto la scorsa settimana;

E inoltre proseguendo le attività della scorsa annata il Club affronterà il tema della violenza verso le donne tramite una conferenza che la raccolta fondi per l’acquisto del Codice Rosa.

-Sempre nel 2025 si terrà un’asta di vini pregiati il cui ricavato verrà devoluto a favore dell’Associazione un Cuore un Mondo, che sarà bene illustrata dal dr. Bruno Murzi dell’OPA di Massa e il progetto inclusivo insieme alla Associazione Autismo Livorno, al BikersLionsClub MD 108 Italy e all’Accademia Navale di Livorno permettendo ai ragazzi affetti da Autismo di godere dei benefici effetti di periodiche passeggiate in motocicletta. Verrà inoltre, in stretto contatto con la Caritas di Livorno, supportato l’Emporio Solidale che di diventare volontari per preparare e servire i pasti e svolgere le altre attività che si renderanno necessari.

Durante i Caminetti e le Conviviali, saranno organizzate dai soci serate divulgative per ricordare aspetti storici della nostra città e ricordi delle famiglie che negli anni ne hanno contribuito allo sviluppo e alla storia.

