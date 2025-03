Home

5 Marzo 2025

Livorno 5 marzo 2025 Il Lions Club Livorno Porto Mediceo dona 6.000 euro alla Fondazione Monasterio

Una serata all’insegna della solidarietà e dell’impegno sociale quella organizzata dal Lions Club Livorno Porto Mediceo, in occasione della visita del Governatore del Distretto Lions. Durante l’evento, i medici della Fondazione Monasterio, specializzati in interventi cardiaci sui bambini, hanno illustrato attraverso video e diapositive il loro prezioso operato in Africa, dove ogni anno mettono la loro professionalità al servizio dei piccoli pazienti affetti da patologie cardiache.

Il momento più significativo della serata è stata la donazione di 6.000 euro da parte del Lions Club Livorno Porto Mediceo alla Fondazione Monasterio. La somma è stata raccolta grazie a un’asta di vini e servirà a sostenere le attività sanitarie della fondazione, contribuendo così a garantire cure e interventi salvavita per i bambini in difficoltà.

Nel corso dell’evento, inoltre, sono stati conferiti i premi Melvin Jones, il più prestigioso riconoscimento lionistico, ai soci Dott.ssa Paola Andreani, Dott.ssa Adriana Lazzaroni e Avv. Michele Zanotti, per il loro straordinario contributo all’attività del club.

Un’iniziativa che conferma il forte impegno del Lions Club Livorno Porto Mediceo nel supportare progetti di alto valore sociale, rafforzando la rete di solidarietà e intervento a favore dei più fragili.