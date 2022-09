Home

30 Settembre 2022

Il livornese Fiaschi 4° giudice nella prima puntata di Tale e quale show

Ospite speciale, in veste di quarto giudice, alla prima puntata di Tale e quale show 2022 condotto da Carlo Conti

Livorno 30 settembre 2022

Leonardo Fiaschi, attore, imitatore, cantante livornese, capace di modificarsi nelle tinte e nelle sfumature con grande rapidità, sarà il quarto giudice nella prima puntata di Tale e quale show 2022 con Carlo Conti, in partenza venerdì 30 settembre su Rai1.

Accanto a Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, ogni settimana ci sarà un personaggio dello spettacolo riprodotto da un imitatore professionista.

In questa puntata d’apertura, sarà Leonardo Fiaschi, nei panni di un celebre cantautore italiano, che torna sul palco di Tale e quale show dopo l’esperienza del 2016 come concorrente.

«Tornare a tale e quale sarà emozionante. Sono orgoglioso. Carlo riesce a creare sempre un clima professionale ma allo stesso tempo divertente. E accanto a me, tre grandi professionisti!» – racconta Leonardo Fiaschi – «Sono curioso di scoprire chi sarà la rivelazione di quest’anno. Una cosa è certa, ci divertiremo!»

Negli ultimi anni, l’artista è stato in tour nei teatri e nelle piazze di tutta Italia con i suoi spettacoli – Leonardo Fiaschi Show, L’altra faccia dell’opera, Due botte a settimana e Mai Stato Io con la regia di Paolo Migone – e si sono moltiplicate le apparizioni tv e collaborazioni di successo, tra cui quelle attuali con Striscia la notizia ed il programma radiofonico La carica dei 101 in onda su R101.

Leonardo ha di recente ottenuto anche il Globo d’Oro (premio rivolto ai migliori cortometraggi al Festival del Cinema di Cannes) con il cortometraggio del regista emergente Francesco Rossi: La stanza più fredda, dove Leonardo interpreta Carlo, il co-protagonista.

Leonardo Fiaschi è un talento che, come narrano le biografie dei migliori intrattenitori, si intuisce già ai tempi della scuola, grazie alle perfette imitazioni di professori e compagni. La sua innata capacità di cogliere “il dettaglio che serve” per trarne l’efficace tormentone di uno spunto umoristico, ne delinea già la personalità del performer di classe. C’è in lui la continua ricerca di una riconoscibilità sia espressiva, che interpretativa, in una sorta di sfida con sé stesso sul territorio della sperimentazione costante.

