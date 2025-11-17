Home

17 Novembre 2025

Il Livorno Calcio Femminile è una fabbrica di goal

Livorno 17 novembre 2025 Il Livorno Calcio femminile è una fabbrica di goal

ASD Livorno Calcio Women – Badesse Monteriggioni

Il Livorno Calcio Femminile continua a incantare e a segnare a raffica. Nell’ultima uscita le amaranto hanno travolto l’avversaria di turno con un roboante 8-2, confermando uno stato di forma scintillante e una mentalità offensiva che ormai è diventata un marchio di fabbrica.

E, a proposito di fabbriche, in città c’è chi inizia a chiamare la squadra “La Fabbrica del Goal” (26 goal in 5 partite): un omaggio ironico e affettuoso a Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, ma con il Mister Flavio Carola nei panni del visionario creatore. Altro che cioccolatini: nella sua bottega si sfornano azioni travolgenti, pressing continuo e reti a ripetizione, come se una cascata di gol sgorgasse senza sosta.

Carola, con il suo stile brillante e la cura maniacale per il gioco offensivo, sembra davvero il Willy Wonka del pallone: dispensa idee, sperimenta movimenti e guida una squadra capace di stupire e divertire. E le ragazze rispondono con entusiasmo, mettendo in campo quell’energia che trasforma ogni partita in uno spettacolo.

Iniziano subito forti le amaranto che già al 1 minuto di gara vanno in vantaggio con un tiro in corsa di Lonzi Eva che si insacca nell’angolo opposto del portiere che può solo guardare.

La gioia dura poco perché dopo 3 minuti le ospiti pareggiano con un colpo di testa della 8 Solazzo. La partita si mantiene in equilibrio con la squadra di casa che non riesce a sfruttare le occasioni quando al 37’ ci pensa Nina Lonzi a mandare le squadre negli spogliatoi con il momentaneo vantaggio del Livorno.

Il secondo tempo si apre ancora con il Livorno a marcia anteriore che nel giro di dieci minuti mette in cassaforte il risultato: al 51’ Diversi su calcio di punizione e al 54’ Huberova con un tocco sotto porta. Da segnalare la bellissima parata del n.1 del Badesse Brogi che al 53’ nega per due volte il goal ad Alvarez su colpo di testa.La partita a questo punto si fa spigolosa e l’arbitro riesce in maniera impeccabile a mantenere la calma in campo.

Il Livorno segna ancora su punizione al 64’ con Griselli e al 80’ con Huberova per il momentaneo 6-1.

Ci prova il Badesse ad arginare l’ondata amaranto con qualche incursione in area avversaria ma all’84’ anche Doro Sofia, appena entrata al posto di Danci, si toglie la soddisfazione del goal. Il secondo goal delle ospiti arriva oramai a tempo quasi scaduto con Cataldo ed in pieno recupero, per un Livorno che sembra mai sazio, Diversi segna il definitivo 8-2 e la sua doppietta della giornata.

Le parole di Mister Flavio Carola

«Le ragazze stanno dimostrando un’intensità incredibile. L’8-2 è il risultato del lavoro quotidiano: tanta corsa, tante idee e la voglia di divertirsi giocando a calcio. Non guardiamo solo ai gol fatti, ma alla mentalità. Vogliamo dominare con coraggio, essere squadra e mantenere sempre la fame. Il risultato è importante, certo, ma ciò che conta è l’atteggiamento.

Adesso testa alla prossima: in una fabbrica si lavora tutti i giorni, e noi non vogliamo smettere di produrre spettacolo.»