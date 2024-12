Livorno 1 dicembre 2024 Il Livorno con le reti di Russo e Rossetti vince in trasferta

Il Livorno prosegue il suo cammino trionfale in trasferta, conquistando un’importante vittoria contro il Flaminia. Gli amaranto hanno imposto il loro ritmo per gran parte del match, seppur soffrendo nel finale. Una prestazione solida, che li ha visti mantenere il controllo e reagire nei momenti di maggiore pressione avversaria.

La cronaca del match

Il Livorno parte deciso e trova il vantaggio al 22’ con Russo, che si inventa un gol spettacolare. Il numero 10 amaranto avanza fino al limite dell’area e lascia partire un tiro preciso e angolato che si insacca sul secondo palo, siglando la sua seconda rete stagionale. Il Flaminia prova a reagire, ma senza impensierire troppo la retroguardia ospite.

In avvio di ripresa, al 50’, arriva il raddoppio grazie a Rossetti, che sfrutta un assist di Risaliti per piazzare un potente tiro angolato. Per il bomber amaranto si tratta del sesto gol stagionale, confermando il suo stato di forma eccezionale.

La reazione del Flaminia

Nonostante il doppio svantaggio, i padroni di casa trovano nuove energie e al 63’ accorciano le distanze su calcio di rigore trasformato da Benedetti, dopo un fallo in area che ha costretto il portiere Calvosa a un intervento rischioso.

Il Flaminia spinge con determinazione negli ultimi minuti, creando alcune occasioni pericolose, ma la difesa amaranto, guidata da un instancabile Hamilili, resiste fino al fischio finale.

Situazione in classifica

Grazie a questa vittoria, la quinta lontano dalle mura amiche, il Livorno mantiene il passo delle concorrenti dirette, mentre il Foligno scivola indietro dopo la sconfitta casalinga contro il Ghiviborgo. Il campionato si conferma avvincente, ma gli amaranto ribadiscono il loro ruolo da protagonisti.

La squadra tornerà in campo con l’obiettivo di consolidare il primato e prolungare la striscia positiva, puntando su una rosa in forma e una mentalità vincente.

Flaminia Civita Castellana – LIVORNO 1-2

FLAMINIA CIVITA CASTELLANA (4-3-3):

De Fazio; Igini, Lo Zito, Paramatti, Mariani; Mattei, Benedetti, Malaccari; Casoli, Ciganda, Sirbu.

A disp.: Faralli, Massaccesi, Falli, Zanchi, Mazzon, Bonifazi, Pagano, Paun, Celentano.

All. Abate.

LIVORNO (3-4-2-1):

Cardelli; D’Ancona, Borri (73’ Brenna), Risaliti (85’ Bellini); Marinari, Hamlili, Currarino, Calvosa; Russo (85’ Malva), Regoli (73’ Dionisi); Rossetti.

A disp.: Tani, Luci, Frati, Arcuri,

Parente. All. Indiani.

ARBITRO: Guitaldi di Rimini

RETI: 22’ Russo; 49’ Rossetti, 67’ Benedetti (rigore).