5 Gennaio 2025

Il Livorno fa cinquina col Follonica: amaranto scatenati per iniziare al meglio l’anno

Livorno 5 gennaio 2024

L’anno nuovo inizia con il botto per il Livorno, che annichilisce l’ambizioso Follonica Gavorrano con un secco 5-0 e consolida la sua leadership nel girone. A rendere ancora più dolce la giornata, arriva anche il ko del Grosseto sul campo dell’Orvietana, che pone fine alla striscia di sette vittorie consecutive dei maremmani. Il vantaggio del Livorno sul secondo posto sale così a otto punti, un margine che fa sognare i tifosi amaranto.

La cronaca di una vittoria travolgente

La partita comincia con il Livorno subito pericoloso: al 7’, Dionisi tenta il primo affondo con un buon sinistro, ma il portiere avversario Antonini devia in angolo con un intervento attento. Dieci minuti dopo, Bellini mette in area un cross invitante per Rossetti, che di testa sfiora il palo.

Uno-due micidiale: Bellini e Regoli sugli scudi

Il match si accende tra il 25’ e il 26’, quando il Livorno mette a segno un micidiale uno-due. Dionisi, in grande giornata, serve prima Bellini, che dal limite dell’area piazza un destro preciso all’angolino per l’1-0. Nemmeno il tempo di rifiatare e, con uno schema simile, Dionisi offre un altro assist perfetto, questa volta per Regoli, che di sinistro sigla il raddoppio.

Dionisi su rigore chiude il primo tempo sul 3-0

Al 42’, l’arbitro assegna un calcio di rigore al Livorno per un fallo su Rossetti in area. Dal dischetto si presenta Dionisi, che spiazza Antonini con freddezza e porta i suoi sul 3-0.

Secondo tempo: Livorno in controllo, Russo protagonista nel finale

Nella ripresa, il Livorno continua a dominare, ma Antonini evita il tracollo con un gran intervento al 61’, deviando sopra la traversa una conclusione di testa di Rossetti. Tuttavia, gli amaranto non si fermano e chiudono in bellezza con Russo, protagonista assoluto nel finale: al 89’ segna il 4-0 con un tocco preciso e, al 94’, firma la sua doppietta personale, siglando il definitivo 5-0.

Un tesoretto prezioso in classifica

Con questa vittoria netta e il passo falso del Grosseto, il Livorno di mister Indiani vede aumentare il margine di vantaggio a otto punti sulla seconda classificata. Un distacco importante che gli amaranto intendono difendere con determinazione per proseguire la corsa verso l’obiettivo finale.

I tifosi possono sorridere: l’anno nuovo inizia nel migliore dei modi, con una squadra capace di mostrare gioco, carattere e fame di vittoria. Un Livorno così fa ben sperare per il futuro, mantenendo alto l’entusiasmo di una piazza che sogna in grande.

Livorno – Follonica Gavorrano 5-0

LIVORNO (3-4-3):

Cardelli; Risaliti, Brenna, D’Ancona; Parente, Hamlili (46’ Bonassi), Bellini, Marinari; Regoli (68’ Russo), Dionisi (85’ Frati), Rossetti (68’ Malva)

FOLLONICA GAVORRANO (3-4-2-1):

Antonini; Morelli, Brunetti, Scartoni (87’ Pimpinelli); Souare, Pignat, Lo Sicco, Kondaj; Bramante (68’ D’Este), Tatti (68’ Scartabelli); Pino

ARBITRO: Bortolussi di Nichelino.

RETI: 25’ Bellini, 26’ Regoli, 42’ Dionisi (rig.); 89’ e 94’ Russo.

NOTE: Ammoniti: Hamilili (28’), Morelli (33’), Kondaj (38’), Pgnat (60’).

Angoli: 4-3. Recuperi: 3’-5’

