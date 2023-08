Home

20 Agosto 2023

Livorno 20 agosto 2023 – Il Livorno Music Festival vi porta all’opera con “Verismo all’Opera” in collaborazione col Mascagni Festival

Oggi, 20 agosto il Livorno Music Festival vi porta all’opera, anche grazie alla collaborazione con il Mascagni Festival, dalla cui accademia arrivano alcune voci della serata.

Gli altri cantanti provengono dalla masterclass del Livorno Music Festival tenuto dal mezzosoprano Manuela Custer, signora delle scene che ha collaborato con direttori come; Chung, Gardiner, Chailly, e, tra i registi, Ronconi, Pizzi, Vick, Carsen, Michieletto, Livermore e Dario Fo.

Con lei, anche tre cantanti che si stanno facendo valere sulla scena lirica internazionale:

Angela Nisi, Marianna Mappa, Federico Benetti.

In programma romanze di autori italiani vissuti a cavallo tra Otto e Novecento (la cosiddetta “giovane scuola” dei Puccini; Leoncavallo; Cilea; Giordano), sia tratte da melodrammi d’impronta verista sia concepite per l’intrattenimento da salotto.

Domenica 20 agosto ore 21 presso la Fortezza Vecchia: “VERISMO ALL’OPERA ” In collaborazione con Mascagni Festival

Il programma

Ruggero Leoncavallo da Pagliacci, Si può? Si può? (il Prologo)

Umberto Giordano da Andrea Chénier, La mamma morta (Maddalena di Coigny)

Giacomo Puccini da Gianni Schicchi, Spogliati, bambolino (terzetto Nella, Cesca, Zita)

Giacomo Puccini da Suor Angelica, Il Principe Gualtiero vostro padre (duetto Angelica, Zia Principessa)

Ildebrando Pizzetti da Assassinio nella cattedrale, Figli cari di Dio (Thomas Becket)

Riccardo Zandonai L’uccellino d’oro, Sì è nobile l’impresa avventurata… Lontano lontano (Uccellino)

Giacomo Puccini Sole e amore

Giacomo Puccini Terra e mare

Francesco Cilea da Adriana Lecouvreur, Io son l’umile ancella (Adriana)

Giacomo Puccini da Manon Lescaut, Sola, perduta, abbandonata (Manon)

Giacomo Puccini da Turandot, Nessun dorma (Calaf)

Giacomo Puccini da Madama Butterfly, Scuoti quella fronda di ciliegio (Cio-Cio San, Suzuki)

Giacomo Puccini da La Bohème, Vecchia zimarra (Colline)

Giacomo Puccini da La Bohème, Addio dolce svegliare alla mattina (quartetto Mimì, Rodolfo, Musetta, Marcello)

Manuela Custer, soprano

Angela Nisi, soprano

Marianna Mappa, soprano

Federico Benetti, basso

Silvia Da Boit, pianoforte

Cantanti della Mascagni Academy

Vladimir Reutov, tenore

Aran Matsuda, baritono

Cantanti del LMF

Nicol Rachele Maria Pia Borgonovi, soprano

Veronica Niccolini, soprano

Simona Caressa, mezzosoprano

INFO E BIGLIETTI

€ 10,00: posto unico non assegnato.

Ingresso gratuito: under 12

Con l’acquisto del biglietto del concerto possibilità di apericena a € 10,00 dalle ore 19:30 al Bar Fortezza Vecchia.

I biglietti si possono acquistare in Fortezza Vecchia (Piazzale dei Marmi, 57126 Livorno) il giorno stesso dell’evento a partire dalle ore 19:30.

La prenotazione per i concerti è consigliata e si può effettuare tutti i giorni dalle ore 9 alle 17 via e-mail a promozionelivornomusicfestival@gmail.com oppure tramite messaggio Whatsapp o SMS al numero +39 327 9344731 scrivendo nome, cognome, recapito telefonico o e-mail e numero dei partecipanti. In caso di rinuncia, si raccomanda di comunicarlo in utile anticipo.