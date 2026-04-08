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Il Livorno ospita l’integrity tour

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8 Aprile 2026

Il Livorno ospita l’integrity tour

Livorno 8 aprile 2026 Il Livorno ospita l’integrity tour

L’Integrity Tour della Lega Pro, che da oltre 15 anni informa e sensibilizza le società e i loro tesserati sul fenomeno del match-fixing, ha fatto tappa quest’oggi a Livorno nella Sala Stampa dello Stadio Armando Picchi.

L’incontro, promosso ed organizzato dalla Lega Pro, da Sportradar AG e dalla Associazione Italiana Calciatori, ha coinvolto i tesserati della Prima Squadra e della Primavera dell’U.S. Livorno 1915 promuovendo consapevolezza, formazione e spunti di riflessione.

Presenti oggi come relatori Emanuele Paolucci Segretario Generale della Lega Pro, Alice Fraccari della Segreteria e Integrity Office della Lega Pro, Andrea Fiumana per l’A.I.C. e Marcello Presilla Responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG.

Il Tour negli anni ha coinvolto migliaia di calciatori ed è stato accolto in centinaia di città, quella di Livorno è stata l’ultima tappa per questa stagione.