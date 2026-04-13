Rugby

13 Aprile 2026

Livorno 13 aprile 2026 Il Livorno Rugby cede al Cus Torino

UNICUSANO LIVORNO RUGBY – CUS TORINO 15-44

UNICUSANO LIVORNO RUGBY: Del Bono; Casini T. (29’ st Lottini), Bianchi S., Mannelli E. (40’ st Orlandi), Rossi; Celi P., Tomaselli J. (13’ st Piram); Mbandà, Piras, Mannucci (16’ st Carbonella); Gragnani Giac. (cap.), Chiti; Tangredi, Nannoni (13’ st Giammattei), Ficarra (1’ st Andreotti M.). A disp.: Ippolito, Freschi L.. All.: Guidi.

IVECO CUS TORINO: Reeves E.; Ambrosi, Torres (28’ st Palmero), Reeves G. (cap.) Momicchioli; Zanatta, La Terza (10’ st Truffa); Quaglia (25’ st Di Prima), Perrone, Marcadella (26’ st Bellino); Bignami (9’ st Spinelli), Riccardi; Araujo Harsch (19’ st Lombardi), Crepaldi (16’ st Bau Milki), De Vita (56’ Roncon). All.: Bianco.

ARBITRO: Taggi di Roma.

MARCATORI: nel pt (8-22), 5’ cp Zanatta, 8’ cp Del Bono, 21’ m. Del Bono, 24’ m. Riccardi tr. Zanatta, 29’ m. Riccardi, 37’ m. Torres tr. Zanatta; nel st 9’ m. Momicchioli tr. Zanatta, 21’ cp Zanatta, 26’ m. Torres tr. Zanatta, 29’ m. e tr. Del Bono, 34’ m. Bau Milki.

NOTE: cp: Del Bono 1/1, Zanatta 2/3. Esplusione temporanea (27’) per Piras. In classifica 0 punti per l’Unicusano, che ha perso con un margine superiore alle sette lunghezze e non si è assicurato il bonus-attacco (due mete all’attivo) e 5 punti per l’Iveco CUS Torino, che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco (sei mete all’attivo).

LIVORNO. Al cospetto della squadra più in forma del campionato, quella capace, tra tutte e dieci le realtà protagoniste in questo bel torneo di A1, di conquistare il maggior bottino di punti nel girone di ritorno, l’Unicusano ha fatto fatica. Contro l’Iveco CUS Torino, al suo settimo successo di fila, i livornesi hanno ceduto 15-44. I biancoblù sabaudi, con i cinque punti conquistati, mettono una serissima ipoteca sul passaggio ai playoff promozione. Spareggi per il salto di categoria conquistati aritmeticamente dal Parabiago e dal Calvisano. I labronici scivolano in ottava posizione.

Il quadro dei risultati del 17° e penultimo turno di serie A, girone 1 (di fatto il campionato a girone unico nazionale di A1; tra parentesi i punti validi per la classifica): Parabiago – Verona 14-0 (4-0); Valsugana/Padova – Petrarca Padova cadetta 40-14 (5-0); Capitolina Roma – Avezzano 21-26 (1-5); Unicusano Livorno – Iveco CUS Torino 15-44 (0-5); Calvisano – VII Rugby Torino 41-20 (5-1). La classifica ad un turno dalla fine: Parabiago 68 p.; Calvisano 60; CUS Torino 59; Verona 54; Capitolina e Avezzano 45; Valsugana/Padova 39; Livorno 38; Petrarca cadetta 26; VII Rugby Torino 24. Sabato prossimo, nell’anticipo dell’ultima giornata, l’Unicusano Livorno renderà visita al VII Rugby Torino.

Al termine della partita persa con il CUS Torino, Gianluca Guidi, il tecnico dei livornesi, ha dichiarato: “Dispiace perché ci eravamo abituati a prestazioni diverse. Siamo partiti bene, forse troppo, sprecando anche troppe energie rispetto al momento della stagione, dato che siamo a fine anno. Di fronte avevamo una squadra esperta, che sta andando ai playoff e, tenendola in partita, abbiamo fatto il suo gioco Poi nel secondo tempo è venuta fuori la differenza che c’è in questo momento tra noi e loro, ma questo non cancella la grande stagione che hanno fatto i ragazzi. Siamo abbondantemente lontani dalla ultime piazze (peraltro in un torneo che non prevede retrocessioni, ndc), il tutto in una stagione costellata da prestazioni di grande qualità e da grandi risultati. Questa sconfitta ci fa bene, abbiamo un’estate davanti per riflettere e lavorare: sappiamo cosa può succedere se non diamo un certo tipo di prestazione. Ci farà riflettere e lavorare per farci trovare pronti per l’inizio della prossima stagione”. “Tornando alla partita, abbiamo giocato il primo tempo un po’ troppo a viso aperto e poi abbiamo finito un po’ la benzina e abbiamo commesso degli errori dovuti all’inesperienza. Altre volte abbiamo reagito diversamente, oggi ci siamo un po’ adattati, ci può anche stare a fine stagione. Chiaramente siamo dispiaciuti, ma i ragazzi hanno fatto un grande torneo e non hanno niente da rimproverarsi. Da parte mia solo stima nei confronti loro e della società, che anche con le formazioni giovanili continua a cogliere buonissimi risultati”. “Concludendo: la sconfitta di oggi ci fa riflettere, ma non cancella quanto fatto di buono. Ora abbiamo un obiettivo: andare a Settimo Torinese e vincere. Lo sport è bello perché ogni settimana ti dà la possibilità di riscattarti. Partite come queste capitano, a noi quest’anno non era ancora successo, ma è successo stavolta ed è un motivo in più per lavorare bene in estate, al fine di proporre il nostro gioco. Abbiamo fatto l’A1 da ripescati, sapevamo che il primo anno ci sarebbe servito per vedere la profondità della squadra, capire come inserire i ragazzi del settore giovanile, molti hanno debuttato e fatto esperienza. Qua siamo tutti livornesi, un serbatoio importante su cui puntare”.

La cronaca in pillole. Prima parte di gara all’insegna della generosità biancoverde. Sono gli ospiti a sbloccare il punteggio (al 5’, con un piazzato dell’apertura Zanatta), ma sono i locali a provare la prima fuga. Il piazzato del talentuoso estremo Del Bono consegna la parità all’8’. Poi lo stesso Del Bono, al 21’, con un’azione brillante e dinamica, realizza la prima meta del confronto. L’estremo spedisce sul palo la successiva trasformazione: 8-3. I livornesi sprecano altre occasioni, mentre i piemontesi sono tremendamente cinici. Il seconda linea Riccardi realizza al 24’ e al 29’ due mete (la prima condita dalla trasformazione di Zanatta). Al 37’ va a bersaglio, dopo un astuto calcio, il centro Torres. Zanatta trasforma. All’intervallo il punteggio di 8-22 è severo per gli sforzi profusi dai biancoverdi. Nella ripresa, il CUS Torino cresce. Al 9’ l’ala Momicchioli sigla la meta bonus. Zanatta trasforma e poi al 21’ realizza il suo secondo piazzato del match: 8-32. Il massimo divario si registra al 26’, dopo la quinta meta dei cussini, siglata dal solito Torres e traformata dal solito Zanatta: 8-39. Ai livornesi non fa certo difetto l’orgoglio. Al 29’ Del Bono sigla la sua seconda meta personale e seconda della sua squadra e poi indirizza tra i pali la successiva trasformazione: 15-39. L’ultima marcatura del confronto porta la firma del prima linea degli ospiti Bau Milki, entrato nel secondo tempo. Meta che fissa il risultato sul 15-44. Una sconfitta che non scalfisce un’annata, per la giovane squadra livornese, ricca di soddisfazioni.