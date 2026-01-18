Home

18 Gennaio 2026

Livorno 18 gennaio 2026 Il Livorno Rugby cede sul campo del Torino

Sulle sponde del Po, match di alto livello, con i padroni di casa capaci di sfruttare con maggior cinismo le occasioni propizie. I sabaudi sbloccano già al 2’ la situazione con la meta dell’ala Bellino: 5-0. La lotta è fin da subito aspra. Al 13’ punizione da posizione favorevole per i sabaudi, che optano per la via dei pali: l’apertura George Reeves realizza i tre punti del piazzato (8-0).

I biancoverdi reagiscono di forza: efficacaci e di qualità le giocate di tutti i reparti. Al 21’ pick and go caparbio degli uomini di mischia: è irresistibile la percussione conclusiva del pilone Antonio Tangredi – uno dei punti di riferimento di tutto il complesso -, che di forza schiaccia in meta.

Sbagliata la – non difficile – trasformazione successiva: 8-5. Passano solo due minuti e i cussini piemontesi siglano la loro seconda meta, con una bella iniziativa in velocità nel corridoio centrale. George Reeves schiaccia sotto la traversa e poi realizza la più comoda delle trasformazioni: 15-5.

I labronici non si disuniscono e accorciano le distanze con l’attivo tallonatore Edoardo Giammattei, ancora dopo una brillante azione tirata dagli avanti. L’apertura Jacopo Andrea Tomaselli trasforma e all’intervallo, sul 15-12, il match è apertissimo.

Nella ripresa, il lavoro delle due difese diventa particolarmente concreto. Non si registrano marcature fino al 26’, quando l’avanti dei padroni di casa Spinelli trova il pertugio per la terza meta della propria squadra.

George Reeves trasforma e sul 22-12 i torinesi tornano sul massimo divario di più dieci. Ai labronici, anche nel finale, non fanno difetto volontà e determinazione. Manca però il fatal briciolo di fortuna ed accortezza per finalizzare in soldoni gli sforzi profusi. I livornesi sfiorano, ma non realizzano, la nuova marcatura, che avrebbe consentito di caricare sul pullman il punto relativo al bonus-difesa. Al di là del risultato indicato dal tabellone all’80’, resta per Gragnani e compagni la consapevolezza di aver dato realmente il massimo. Chiedere qualcosa in più a questa squadra, che fino alla scorsa stagione militava solo in A2 e che è composta in modo pressochè esclusivo da giovani rugbisticamente nati e cresciuti nel vivaio, sarebbe fuori luogo…

IVECO CUS TORINO – UNICUSANO LIVORNO RUGBY 22-12 (p.t. 15-12)

IVECO CUS TORINO:

Reeves E; Bellino (26’ st Solano), Torres, Palmero, Momicchioli; Reeves G., Truffa (5’ st La Terza); Quaglia, Perrone, Marcadella (5’ st Salmaso); Bignami (40’ pt Spinelli), Riccardi (12’ st Chaloin); Lombardo (5’ st Araujo), Bau (14’ st Crepaldi), De Vita (1’ st Checchini). All.: Filippo Bianco.

UNICUSANO LIVORNO RUGBY: Fedi F. (32’ st Rossi); Casini T., Bianchi S., Mannelli E., Piram; Tomaselli J., D’Ammando; Mbandà, Caratori Tontini, Freschi L. (12’ st Piras); Gragnani Giac. (26’ st Chiti), Gambini; Tangredi (20’ st Tosi), Giammattei (39’ pt Nannoni), Ficarra (1’ st Andreotti M.). All.: Gianluca Guidi.

ARBITRO: Paolo Acciari di Perugia.

MARCATORI: nel pt (15-12) 2’ m. Bellino, 13’ cp Reeves G., 21’ m. Tangredi, 23’ m. e tr. Reeves G., 36’ m. Giammattei tr.Tomaselli J.; nel st 26’ m. Spinelli tr. Reeves G..

NOTE: espulsioni temporanee per Reeves E. (28’ pt), Momicchioli (4’ st) e Gragnani Giac. (16’ st). In classifica 4 punti per il CUS Torino, che ha vinto e non si è assicurato il bonus attacco (tre mete all’attivo) e 0 per il Livorno, che ha perso con un margine superiore alle sette lunghezze (due mete all’attivo).