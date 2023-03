Home

Il Livorno Rugby domenica ospiterà il Pesaro

3 Marzo 2023

Livorno 3 marzo 2023

L’Unicusano Livorno Rugby, che nelle ultime due domeniche ha ottenuto due vittorie condite dal bonus-attacco, figura, nella classifica del girone 3 di serie A, al settimo posto in classifica, con 7 punti di margine sulla Villa Pamphili Roma – penultimo – e con 13 punti sulla Rugby Napoli/Afragola – la squadra fanalino di coda che ha perso due volte su due contro i biancoverdi -.

Al termine della regular season –ancora da giocare sei gare dai labronici e dalla Villa Pamphili, sette ancora da disputare dalla Napoli/Afragola -, retrocederà in B l’ultima, mentre la penultima sarà impegnata nei play-out con le penultime degli altri due gironi di A.

Al termine di tale triangolare (gare di sola andata), retrocederà la peggiore delle tre classificate.

MIRINO SULL’ALLUNGO.

Questa domenica, alle 14:30, nel quadro della 16° giornata (5° di ritorno), i ragazzi di Marco Zaccagna ospiteranno sul prato del ‘Carlo Montano’ il Pesaro (arbitro Michael Baldazza di Forlì-Cesena), formazione quinta in classifica; quella marchigiana è una compagine solida e temibile, ma senza più feroci obiettivi di classifica.

Conti alla mano, l’Unicusano, con un buon bottino di punti contro il Pesaro, allontanerebbe sicuramente la penultima posizione e con ogni probabilità scaverebbe un solco ancor più profondo sull’ultima piazza. .

MASSIMA CONCENTRAZIONE.

I biancoverdi, nelle ultime due gare, sono andati in crescendo: Gragnani e compagni sia contro l’Avezzano in casa, sia contro la Napoli/Afragola in trasferta, dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio, sono migliorati in modo vistoso nella ripresa.

Due affermazioni pesanti, e non solo perchè caratterizzate dalle fatidiche quattro mete che significano bonus-attacco. I labronici, anche contro il Pesaro, devono giocare con la massima applicazione e con il massimo smalto. Non sarà un incontro facile.

È impensabile contro una compagine di spessore dominare la scena dal primo all’ultimo minuto. Sarà determinante gestire le varie situazioni – anche quelle negative – e far emergere al massimo le proprie caratteristiche di squadra fresca e vivace, capace di dare continuità alla manovra e di sfruttare, anche in ampiezza, le notevoli dimensioni del ‘Montano’.

Prezioso sarà pure l’apporto del pubblico: l’obiettivo della permanenza in A – possibilmente evitando le forche caudine dei play-out – sarebbe un traguardo di tutto rispetto per l’intero movimento sportivo della città. Questa formazione, composta in larghissima parte da elementi livornesi nati e cresciuti nel florido vivaio biancoverde, merita la massima riconoscenza.

