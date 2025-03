Home

Il Livorno Rugby giocherà a Paganica: con un successo, primo posto matematicamente al sicuro

28 Marzo 2025

Coach Riccardo Squarcini ha, sulla sua racchetta, il match point. L’Unicusano Livorno Rugby, con un successo – non necessariamente condito dal bonus-attacco – sul campo ‘Enrico Iovenitti’, contro i locali del Paganica, sarebbe matematicamente certo di chiudere il girone 4 di serie A (di fatto il girone del centro-sud di A2) al primo posto.

La prima piazza – che, sia pur solo a livello virtuale è da tempo in cassaforte – consente di accedere ai playoff, che vedranno al via in tutto sette squadre e che metteranno in palio una promozione in A Elite, il massimo campionato domestico.

Tra le tre compagini che chiuderanno al primo posto i gironi 2, 3 e 4, solo una – quella che farà meno strada nei playoff o, eventualmente avrà la peggio negli spareggi post-playoff – resterà nei gironi territoriali della serie A anche nella prossima stagione. Le altre due saranno, nell’annata 2025/26, nel girone nazionale 1 di A (che di fatto rappresenta l’A1, il secondo campionato domestico); ovviamente, se una squadra proveniente dall’A2 centrerà il salto in A Elite, solo un’altra passerà in A1.

IL CALCOLO.

L’Unicusano Livorno Rugby ha ottenuto nelle sue ultime 14 partite, 14 successi, dei quali 13 caratterizzati dal bonus aggiuntivo. Con i suoi 69 punti, la formazione labronica guida la classifica con un margine notevolissimo sulle più immediate inseguitrici.

Sono 11 le lunghezze di vantaggio sulla seconda forza del torneo, quella Roma Olimpic che peraltro ha gli scontri diretti sfavorevoli con gli stessi biancoverdi.

Sono 15 le lunghezze sull’UR Firenze, che occupa la terza piazza e che ospiterà Gragnani e compagni nell’ultima giornata della regular season, il 27 aprile.

Calcoli alla mano, sarebbe sufficiente, al termine di questa terz’ultima giornata, per Gragnani e compagni, conservare almeno 10 punti sulla Roma Olimpic (che questa domenica ospiterà il Romagna) e almeno 11 sull’UR Firenze (che riceverà la visita de La L’Aquila).

Salendo almeno a 73 punti, i livornesi sarebbero ‘in meta’, in ogni caso irraggiungibili per le formazioni che hanno provato a restare in scia.

Paganica – Unicusano, in programma in questa ultima domenica del mese di marzo, inizierà alle 15:00 (arbitro Riccardo Fagiolo di Roma; segnalinee Andrea Meschini e Danilo Antonio Paolini di Pescara), le altre partite del girone 4 di A scatteranno invece alle 15:30.

FAVORITI, MA..

La netta differenza di valori tra l’Unicusano e il Paganica è testimoniato dalla classifica. I biancoverdi sono primi con un ruolino di 14 vittorie e una sconfitta, il Paganica è settimo (cioè quart’ultimo) con 29 punti, frutto di cinque vittorie, un pareggio e nove sconfitte.

La squadra abruzzese, che all’andata, al ‘Carlo Montano’, ha perso 41-7, deve ancora cogliere qualche punto per evitare i playout – otto le lunghezze di margine sulla penultima piazza – e dunque assicurarsi la salvezza diretta.

I biancoverdi, ripetendosi sugli alti livelli espressi nelle ultime uscite, hanno i mezzi per imporsi anche all’ombra del Gran Sasso e aggiungere così una nuova perla ad una collana ricca di successi. Attenzione però a non sottovalutare l’orgoglio di una squadra, quella rossonera, che, di fronte al pubblico amico, proverà a sfuttare il fattore campo e giocherà con il coltello tra i denti, per ottenere punti salvezza e per fermare la lanciatissima capolista.

FORMAZIONE VALIDA E CONCRETA.

L’Unicusano, anche quando non ha fatto ricorso ai ‘fuochi d’artificio’, è andata, nelle ultime sue 14 uscite, alla cassa e sistematicamente si è assicurata la vittoria.

A parte l’incontro giocato al ‘Fattori’ di L’Aquila, la squadra livornese si è presentata sempre con il giusto approccio e la giusta carica. Neppure contro le compagini di seconda e di terza fascia, è venuta meno la ‘giusta fame’. Squadra decisamente valida per la categoria, dall’età media bassa e in grado di aprire un importante ciclo.

Compagine quadrata e concreta, che sotto la guida dei propri leaders ha sempre risposto presente. Non c’è il rischio di presentarsi sul terreno ‘Iovenitti’ con la sindrome della ‘pancia piena’.

I SUCCESSIVI APPUNTAMENTI.

Sette giorni dopo la partita di Paganica, l’Unicusano ospiterà il Napoli/Afragola. Poi lunga pausa agonistica ed il 27 aprile, nell’ultima uscita della regular season, trasferta a Firenze. Nella partita unica valida per i quarti di finale dei playoff, la miglior prima dei tre gironi territoriali di A ospiterà la quarta classificata del girone 1. La quarta piazza di quel raggruppamento nazionale è attualmente occupata dal Verona, che ha un margine incolmabile sulle inseguitrici e accusa, rispettivamente, tre e quattro punti di ritardo dal Paese, terzo, e dal Biella, secondo. Sicura della prima piazza conclusiva del girone 1 è la formazione milanese del Parabiago (65 punti all’attivo e più 12 dal Biella).

