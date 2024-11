Livorno 13 novembre 2024 Il Livorno Rugby ospita Civitavecchia

Di nuovo in sella. Dopo il riposo osservato nell’ultimo weekend, si torna in campo.

Questa domenica, nel quadro della quinta giornata della serie A, girone 4 – di fatto il raggruppamento del centro-sud di serie A2 -, si affronteranno, alle 14:30, sul prato del terreno ardenzino ‘Carlo Montano’, due delle tre formazioni sul podio della classifica. L’Unicusano Livorno Rugby, terzo a quota 15, ospiterà il Civitavecchia Centumcellae, secondo a quota 16.

In palio, in questo derby della costa, una posta particolarmente pesante. In caso di successo – eventualmente il quarto consecutivo – i biancoverdi sorpasserebbero i biancorossi laziali e lancerebbero un ulteriore forte segnale per la lotta al vertice. Ben difficilmente, anche in caso di affermazione condita dal bonus-attacco, i labronici accorcerebbero le distanze dalla capolista UR Firenze, l’unica squadra imbattuta del torneo; i gigliati, che hanno all’attivo 18 punti, potranno, nel turno interno con la Napoli/Afragola, contare sul favore del pronostico.

Non certo proibitivo appare l’impegno dell’altra squadra in lotta per l’accesso ai play-off, la Roma Olimpic (attualmente quarta a quota 14), che giocherà il derby cittadino (formalmente in trasferta), contro la Villa Pamphili, formazione fanalino di coda e sempre ferma a quota zero. Dopo questa giornata, altra domenica di riposo. Alla ripresa, nel primo giorno del mese di dicembre, si giocheranno Napoli/Afragola – Civitavecchia, Primavera Roma – Unicusano Livorno, Roma Olimpic – La L’Aquila e UR Firenze – Villa Pamphili.

STESSO RUOLINO.

Sia l’Unicusano Livorno sia il Centumcellae Civitavecchia hanno vinto e ottenuto il massimo nelle tre partite giocate contro formazioni non di prima fascia ed hanno perso nell’unica occasione in cui si sono trovate di fronte una diretta concorrente della lotta per la prima piazza.

I biancoverdi non hanno, nella prima giornata, a Roma contro l’Olimpic, ottenuto punti (30-16 il risultato), mentre i biancorossi civitavecchiesi, nella gara interna con l’UR Firenze, pur battuti (27-33 il risultato) hanno colto un punticino, quello relativo al cosiddetto bonus-difesa.

Il Civitavecchia è una buona squadra, cresciuta non poco come collettivo rispetto allo scorso anno, quando si è limitata a vivacchiare nella fascia centrale della classifica, senza mai dare l’impressione di poter ambire al vertice.

I labronici, contro i laziali, nella scorsa annata, si sono imposti due volte su due: 18-25 nel girone d’andata in trasferta e 31-21 in casa.

SALTO DI QUALITA’.

Inutile girarci intorno: quello in programma in questa domenica di metà novembre è una partita spartiacque. L’Unicusano, già alla vigilia del campionato, con le sue brillanti prestazioni fornite al ‘Montano’ in Coppa Italia con il Valorugby Emilia e in amichevole con l’UR Firenze, ha messo in mostra qualità importanti per la categoria.

Gragnani e compagni non fanno mistero di voler puntare al primo posto del torneo, per poi provare a centrare il passaggio al girone nazionale 1 di serie A (di fatto l’A1). Il tutto, però, con la consapevolezza che non manca una concorrenza agguerrita e che proprio gli scontri diretti tra le ‘big’ sono particolarmente delicati.

Le partite tra le formazioni di vertice saranno di fatto decisive per decretare la più forte di questo raggruppamento. Per battere il Civitavecchia occorrerà una prova ricca di sostanza da parte di tutti i settori e tutti i reparti.

Chiamato in causa anche il pubblico che dovrà spingere la squadra verso il quarto successo di fila. Una gara che, in ogni caso non sarà – al contrario delle precedenti uscite interne – a senso unico. Stavolta ci sarà da lavorare in modo concreto anche in fase difensiva e non limitarsi a sfruttare, con i propri ‘attaccanti’ i palloni a disposizione.

RIENTRA ECHAZU MOLINA.

Facundo Echazu Molina, dopo l’espulsione (proteste) del primo turno, è stato squalificato per tre settimane ed ha dunque saltato i vittoriosi impegni con Villa Pamphili, Romagna e La L’Aquila. Il tallonatore italo-argentino ora potrà tornare in campo. Incerto l’impiego del flanker Edoardo Mannelli, infortunatosi in occasione del match di Cesena. Per il resto poche novità rispetto alle ultime prove. Formazione con notevoli potenzialità in tutti i settori e in tutti i reparti e chiamata in questa partita tanto delicata a dare il massimo.

Il Livorno Rugby ospita Civitavecchia