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Il Livorno Rugby ospita l’Avezzano

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22 Marzo 2026

Il Livorno Rugby ospita l’Avezzano

Livorno 22 marzo 2026 Il Livorno Rugby ospita l’Avezzano

Alle 14:30 di questa prima domenica di primavera l’Unicusano Livorno Rugby ospiterà l’Avezzano. Il match, valido per la quindicesima giornata – sesta di ritorno – di serie A1, sarà arbitrato da Lorenzo Pedezzi di Brescia. Per i biancoverdi si tratterà della penultima fatica casalinga dell’intera stagione e dunque di una delle ultime occasioni per il pubblico del ‘Carlo Montano’ di poter ammirare e spingere la propria squadra. Una formazione che merita – e non solo per i buoni risultati fin qui ottenuti – le attenzioni e le simpatie degli sportivi autentici.

I GIOVANI E LE GUIDE. È, quella labronica, una squadra con una sua precisa identità, composta in larghissima parte da giovani e giovanissimi rugbisticamente nati e cresciuti nel vivaio. Ragazzi che stanno dimostrando grande affidabilità e sembrano in grado di aprire un ciclo lungo e ricco di soddisfazioni. Tale nucleo è affiancato da atleti più esperti, che peraltro hanno vissuto nel passato percorsi sportivi di rilievo. Il capitano, Giacomo Gragnani, ‘quando era giovane’ ha giocato ai massimi livelli in un’altra disciplina, la pallanuoto, e curiosamente ha iniziato tardi a praticare il rugby, bruciando però presto le tappe. Nel massimo campionato domestico hanno militato Antonio Tangredi, Edoardo Mannelli e Rocco Del Bono, che stanno – ottimamente – affiancando l’head coach Gianluca Guidi e stanno rivestendo, nello staff tecnico, ruoli specifici. In più, in mischia, è protagonista Mata Maxime Esuite Mbandà, il terza linea centro noto agli appassionati, sia per la sua eccellente carriera (29 caps e due titoli italiani al suo attivo), sia per i suoi meriti extra-tecnici (è stato peraltro insignito, nel 2020, Cavaliere al merito della Repubblica Italiana).

48 METE A 42. L’Unicusano Livorno ha ottenuto, nelle prime 14 giornate, 32 punti. Squadra capace di praticare un rugby di spessore e di qualità, testimoniato dal notevole numero (48) di mete messe a segno: nella classifica relativa al bottino delle marcature pesanti realizzate, i ragazzi di Gianluca Guidi sono, in questo bel campionato di A1, ottimi quinti. ‘Solo’ 42 sono le mete finora siglate dall’Avezzano. La squadra giallonera marsicana – che ha un ruolino di otto vittorie e sei sconfitte e che in graduatoria generale occupa, insieme alla Capitolina, a quota 39, la quinta posizione – è temibile e può contare in particolare su un buon pacchetto. All’andata, lo scorso 14 dicembre, allo stadio amico ‘Angelo Trombetta’, gli abruzzesi si imposero sui livornesi 26-13; un punteggio severo per gli ospiti puniti oltremisura dagli episodi sfavorevoli.

RITMO E DINAMISMO. Nelle ultime tre partite disputate al ‘Montano’, l’Unicusano Livorno ha ottenuto tre vittorie: superati, in successione, il Calvisano 31-29, il VII Rugby Torino 35-5 e la Capitolina 20-15. Più in generale, nelle ultime sei gare, i biancoverdi – anche giocando contro squadre di vertice, lanciate verso i playoff – hanno sistematicamente ottenuto punti utili per la propria classifica. Ripetendosi sugli alti livelli espressi nelle ultime uscite, Gragnani e compagni hanno i mezzi per ottenere un buon risultato anche contro l’Avezzano. Sarà determinante, oltre alla consueta carica agonistica, sfruttare la freschezza e la vivacità dei propri atleti e sfruttare anche in ampiezza il terreno di gioco. Con il proprio ritmo ed il proprio dinamismo, i labronici possono creare imbarazzi ad un avversario che pure vanta in graduatoria sette punti in più. È ancora out Del Bono, mentre appare probabile il rientro di Nannoni.

ALTRA SFIDA CON GLI ABRUZZESI. Sempre domenica, l’under 18 del Livorno Rugby giocherà in casa (al ‘Maneo, alle 12:30) contro un’altra formazione abruzzese, quella dell’Experience L’Aquila. Una gara dal notevolissimo peso nella lotta per l’accesso alla final four tricolore del campionato di categoria. L’incontro metterà di fronte le due migliori squadre del girone 3 del torneo élite. Aquilani primi a quota 58, con un ruolino di 12 vittorie su 12, labronici secondi a quota 54, con un ruolino di 11 successi ed una sconfitta (rimediata, per 22-16, all’andata). Al termine della regular season, giocheranno le semifinali scudetto le prime di ciascuno dei tre gironi territoriali e la miglior seconda. La sfida del ‘Maneo’ può essere considerata una sorta di ‘quarto di finale tricolore’. Va da sè che nell’occasione gli ottimi giocatori biancoverdi classe 2007 già impiegati in prima squadra, verranno schierati nella rappresentativa under 18. Si preannuncia una domenica di rugby nobile sui due campi ardenzini.