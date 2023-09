Home

23 Settembre 2023

Il Livorno Rugby rende visita all’UR Firenze nell’unico test amichevole pre-campionato

Livorno 23 settembre 2023 – Il Livorno Rugby rende visita all’UR Firenze nell’unico test amichevole pre-campionato

Sul terreno gigliato ‘Lodigiani’, questo sabato pomeriggio alle 18:00, si affrontano in amichevole l’Union Rugby Firenze e l’Unicusano Livorno Rugby

Le due formazioni poi si ritroveranno di fronte nel corso del nuovo campionato di A, girone 3 (lo scontro tra le due compagini toscane è in agenda all’8° giornata; l’andata, il 10 dicembre, si disputerà sul campo dei biancoverdi).

L’UR Firenze è nata dal lavoro sinergico tra il Florentia e il Firenze’31, che hanno chiuso rispettivamente al secondo e al quarto posto l’ultimo campionato di B, girone 2.

Di fatto, grazie al piazzamento del Florentia (la miglior seconda tra i quattro gironi della cadetteria), l’UR Firenze è stata ripescata in A.

La formazione gigliata ha i mezzi, nel nuovo torneo di A, per tenere a debita distanza la zona ad alto rischio (l’ultima dovrà passare dalle forche caudine dei play out per evitare la discesa in B), ma ben difficilmente potrà puntare al podio della classifica, a quei piazzamenti utili per accedere al torneo di A1 2024/25.

Nella griglia di partenza del campionato di A, girone 3 – il raggruppamento del centro-sud – 2023/24, l’Unicusano Livorno Rugby figura in un piazzamento migliore rispetto ai fiorentini.

Ciò non toglie che per ottenere buoni risultati, nei due derby toscani del campionato, i biancoverdi dovranno giocare al massimo delle proprie possibilità.

Quella di questo sabato è una sfida delicata e attesa, con precisi significati, ma, ovviamente, non è ‘la partita dell’anno’, di quelle che si presentano senza appello.

È di fatto l’unico test nel quale coach Riccardo Squarcini può verificare la condizione e l’amalgama tra vecchi e nuovi.

La squadra, dopo gli innesti di cinque validi giocatori sudamericani in ruoli chiave (due piloni, un terza centro, un mediano di apertura ed un trequarti centro) appare valida e completa: legittime le ambizioni di alta classifica.

Sarà però importante cominciare il torneo con il piede giusto: la sfida interna della prima giornata, l’8 ottobre con la Capitolina, metterà in palio punti davvero pesanti nella lotta per una delle prime tre piazze.

Nel corso delle sedute estive iniziate il 21 agosto, dell’allenamento congiunto con il Bologna Club (serie B) del 9 settembre e anche nel lavoro effettuato nel ritiro di tre giorni, dal 15 al 17 settembre, a Pian degli Ontani, nel comune di Cutignano, sono emerse buone qualità da parte di tutti quanti, anche dei giovanissimi classe 2004 massicciamente inseriti nel roster della prima squadra.

Però nulla è allenante quanto una partita. E l’amichevole di Firenze può risultare preziosa per il processo di crescita di una squadra che, dopo il quinto posto ottenuto, da neo-promossa, l’anno scorso, vuole alzare l’asticella.

