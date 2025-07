Home

Il Livorno Rugby sarà premiato dal sindaco Salvetti

28 Luglio 2025

Livorno 28 luglio 2025

Domani, martedì 29 luglio, alle ore 18,30, nella Sala Cerimonie a Palazzo Comunale, la squadra di Rugby Unicusano Livorno sarà premiata con una pergamena ed una coppa dal sindaco Luca Salvetti, per il ritorno in serie A1.

La decisione del ripescaggio è stata presa dal Consiglio Federale della FIR (Federazione Italiana Rugby) sia per la rinuncia di due club storici, sia per l’intenzione di premiare la miglior squadra non promossa sul campo, infatti l’Unicusano Livorno ha chiuso la stagione regolare al primo posto nel girone Sud, con 82 punti conquistati su 90 disponibili, 17 vittorie e una sola sconfitta.

Quindi l’Unicusano Livorno Rugby sarà tra le dieci squadre che dal 19 ottobre prenderanno parte al prossimo campionato nazionale di Serie A1.

Saranno presenti il sindaco Luca Salvetti, il presidente provinciale del Coni Giovanni Giannone, i dirigenti e i giocatori della squadra.