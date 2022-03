Rugby

27 Marzo 2022

Livorno 27 marzo 2022

Il Livorno Rugby supera la capolista Parma: grande impresa. Il tabellino

LIVORNO RUGBY – RUGBY PARMA 32-17

LIVORNO RUGBY: Chiesa T.; Zannoni N. (21’ st Martinucci), Cristiglio L. (24’ st Citi), Ianda, Mattei (30’ st Santi); Gaggero, Tomaselli J.; Basha, Merani, Lavorenti F.; Cristiglio A. (cap.), Gragnani Giac.; Ficarra, Bufalini, Castellani (21’ st Piras). A disp.: Berthomier, Chiti, Menicucci. All.: Marco Zaccagna.

RUGBY PARMA: Bianconcini; Gennari, Piccioli (13’ st Modoni), Pelizza, Orsenigo (21’ st Conti); Silva, Righi Riva; Borsi (cap.) (13’ st Corazza) Schianchi, Caselli; Minari, Calcagno (10’ pt Soffredini); Fiume (8’ st Lanfredi), Bonofiglio (38’ st Palma), Demaldè (8’ st Calì). All.: Marco Frati.

ARBITRO: Fabio Leo di Roma (assist: Edoardo Aquilano di Prato e Lorenzo Tamarri di Pisa).

MARCATORI: nel pt (19-15) 2’ cp Gennari, 9’ m. Basha, 13’ m. Chiesa tr. Tomaselli, 17’ m. Fiume, 27’ m. Chiesa tr. Tomaselli, 32’ m. Silva tr. Gennari; 27’ cp Tomaselli, 32’ cp Gennari, 38’ m. Chiesa, 40’ m. Ianda.

NOTE: giornata di sole, folto pubblico. Calci piazzati: Tomaselli 1/1, Gennari 1/1. Espulsioni temporanee per Gragnani (36’ pt) e Soffredini (34’ st). In classifica 5 punti per il Livorno Rugby (successo e bonus-attacco; cinque le mete realizzate) e 0 per la Rugby Parma (superato con un margine superiore alle sette lunghezze; due mete realizzate).