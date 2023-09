Home

Il Livorno Rugby termina il ritiro, sabato amichevole a Firenze

19 Settembre 2023

Livorno 19 settembre 2023

In vista di un campionato lungo ben 22 giornate e nel quale sarà determinante commettere il minor numero di errori possibili, il motore biancoverde si sta scaldando. Per l’Unicusano Livorno Rugby la preparazione è scattata lo scorso lunedì 21 agosto.

Dopo le prime tre settimane di sedute, tutte quante effettuate sul sintetico del proprio quartier generale – il ‘Maneo’ di via Settembrini -, i ragazzi di Riccardo Squarcini hanno svolto, sabato 9 settembre, sul terreno ‘Bonori’ di Bologna, con i padroni di casa del Bologna Club (serie B) un proficuo allenamento congiunto.

Proficua pure l’esperienza del ritiro di tre giorni trascorsi tutti insieme, da venerdì 15 a domenica 17, a Pian degli Ontani, nel comune di Cutigliano.

L’asticella si alzerà ulteriormente sabato prossimo, quando si giocherà un’amichevole di spessore, in trasferta, al ‘Lodigiani’, contro l’UR Firenze, la squadra sinergica – nata dalla collaborazione tra US Firenze’31 e Florentia – che poi verrà affrontata anche nel corso del nuovo campionato di A, girone 3, al via l’8 ottobre.

L’Unicusano, per tale torneo, non nasconde importanti ambizioni. La volontà è quella di lottare per le prime tre posizioni; il piazzamento sul podio della classifica garantisce l’accesso alla serie A1, il nuovo secondo campionato nazionale, che, nella stagione 2024/25 vedrà al via dieci squadre.

La netta sensazione è che nel girone 3 di A 2023/24, due squadre, Lazio e Cavalieri Prato/Sesto (prima e seconda anche nell’ultima stagione, sempre nella serie A, girone 3), abbiano qualcosa in più rispetto alle altre: tali compagini potrebbero anche ambire al salto in A Elite (il massimo campionato nazionale, che nella stagione 2024/25 verrà disputato da otto formazioni).

Stando ai rumors, per l’Unicusano Livorno Rugby (quinto nella scorsa annata) la corsa per la terza piazza si dovrà concentrare sulla Capitolina e sull’Avezzano (che hanno chiuso il torneo 2022/23 al terzo e al quarto posto).

Per i labronici, rappresenta un delicato match spartiacque l’impegno della giornata di apertura del torneo, l’8 ottobre, in casa con la Capitolina.

Questi, in rigoroso ordine alfabetico, gli atleti ‘al lavoro’ sotto la conduzione di Squarcini:

Marco Andreotti, Simone Baldi, Simone Bitossi, Julian Americo Boggero, Giacomo Bradac, Francesco Capozzi,; Tommaso Casini, Andrea Roberto Castellani, Tito Daniele Chiesa, Ranieri Chiti, Lorenzo Citi; Raul Santiago De Biaggio, Facundo Echazu Molina, Tommaso Ficarra,

Enrico Freschi, Luigi Freschi, Alberto Giusti; Andrea Gragnani, Giacomo Gragnani, Diego Ianda, Niko Ianda, Matteo Iegre, Samuel Isozio; Gabriele Nicolò Lampugnale, Tommaso Liperini, Nicola Martinucci, Learco Mattei, Tazio Meini, William Piram, Emanuele Piras; Guido Luca Pirruccio, Francesco Pisaneschi, Filippo Quarta, Diego Rolla, Andrea Rossi, Francesco Antonino Rossi, Giorgio Scrocco; Saverio Stiaffini, Massimo Taratufolo, Jacopo Andrea Tomaselli, Gregorio Tori, Matteo Vallati, Giorgio Vellutini, Giacomo Zannoni, Nicola Zannoni.

