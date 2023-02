Home

Il Livorno Rugby torna al successo, l’Avezzano cede 25-13

20 Febbraio 2023

Livorno 20 febbraio 2023

Con un crescendo rossiniano esaltante, culminato con un secondo tempo ricchissimo di sostanza, l’Unicusano Livorno Rugby torna al successo – mancava dallo scorso 13 novembre -, si impone 25-13 sul temibile Avezzano, raccoglie cinque punti tutti d’oro per la classifica e compie un significativo passo in avanti verso la meta salvezza.

In questa domenica nella quale anche le dirette concorrenti Perugia e Villa Pamphili hanno sfruttato il fattore campo per ottenere importanti affermazioni (tra le squadre in lotta per non retrocedere solo il fanalino di coda non ha ottenuti punti, ma attenzione che non deve ancora considerarsi tranquillo neppure il Civitavecchia…), i biancoverdi hanno lanciato un chiaro segnale.

Formazione labronica capace di giocare – almeno nella ripresa – con l’argento vivo addosso.

Livornesi lucidi e in chiara crescita di condizione. Significativa la volontà dimostrata anche nel finale – 14 contro 15 – a caccia della meta-bonus – siglata dal classe 2004 Lorenzo Nanni -. Al cospetto di un avversario di spessore, con pieno merito al quarto posto in graduatoria, l’Unicusano – peraltro alle prese con numerose e gravi assenze – ha disputato un match convincente.

È iniziato nel miglior modo possibile il ciclo di cinque gare decisive nella battaglia per evitare la discesa in B

La partita

Al ‘Montano’ va in scena una partita dal doppio volto: prima frazione di marca marsicana, ripresa (nettamente) di marca livornese. Nel primo tempo abruzzesi concreti in mischia e capaci di tenere a lungo il pallino del gioco. Addirittura in un paio di occasioni, i gialloneri gettano alle ortiche nitide opportunità, a ridosso della porta avversaria, con evitabili ‘in avanti’.

Avezzano in vantaggio all’8’ con la meta dell’ala Roberto Lanciotti, trasformata dall’estremo Du Toit: 0-7.

I livornesi sembrano faticare, ma hanno la forza, con il prezioso flanker Piras, su insistita azione successiva a touche battuta in attacco, di accorciare le distanze.

La meta del terza ala biancoverde non viene trasformata da Bartolomucci (che nella ripresa verrà sostituito nelle mansioni di calciatore da Nanni): 5-7 al 27’.

L’Avezzano allunga al 34’ con un piazzato di Du Toit: a dirla tutta il 5-10 dell’intervallo va stretto gli ospiti. Nella ripresa, cambia completamente la musica in campo.

L’Unicusano migliora in modo esponenziale la qualità delle proprie giocate. Il pacchetto appare irresistibile.

Tutto il complesso mostra grande brillantezza in ogni fase. Gli ospiti sono costretti alle maniere spicce per respingere le efficaci avanzate dei padroni di casa. Al 47’ giallo per il centro avezzanese Speranza.

Al 48’ piazzato (agevole) di Nanni: 8-10.

Il sorpasso – definitivo – degli scatenati biancoverdi si registra al 51’, grazie a Martinucci, su bella iniziativa tirata sulla destra dall’altro centro, il ‘gioiellino’ Nanni: 13-10.

Livornesi ancora non paghi. Fallo in mischia spontenea commesso dal seconda linea dei marsicani Giangregorio, per il quale scatta il cartellino giallo (63’). I biancoverdi sfruttano l’uomo in più e con il talentuoso mediano Tomaselli, sugli sviluppi di un attacco a testa bassa di tutto il pacchetto, allungano.

Nanni arrotonda con la non facile trasformazione dalla sinistra (ovale che si spegne nell’acca, dopo aver colpito il palo interno); 20-10 al 64’.

L’incontro non è ancora chiuso a doppia mandata: piazzato di Du Toit (20-13 al 70’) e severo giallo per Chiesa (75’), che costringe i ragazzi di Zaccagna a giocare lo scorcio finale del confronto in inferiorità numerica.

Nei minuti conclusivi, che nelle precedenti due gare interne erano costati cari, i livornesi conservano il dovuto smalto.

Una punizione diretta, a centoventi secondi dalla fine, in zona offensiva, viene scaraventata in touche.

I padroni di casa mantengono il possesso della palla nella lotta aerea e poi, con una splendida azione da sinistra verso destra, vanno nuovamente a segno.

Meta-bonus siglata da (e chi altrimenti…) Nanni: 25-13. Una marcatura che consente di chiudere la sfida con il massimo della posta e di restare solitari, in classifica, al nono posto. Mantenendo ancora questa brillantezza, il futuro è roseo

LIVORNO RUGBY – ISWEB AVEZZANO 25-13

UNICUSANO LIVORNO RUGBY:

Saleme; Chiesa T., Nanni, Martinucci, Zannoni N.; Bertolomucci, Tomaselli J.; Basha, Piras (19’ st Baldi), Mannelli; Gragnani Giac. (cap.) (23’ st Castellani), Cristiglio A. (1’ st Scrocco); Ficarra, Mattei, Aranda (9’ st Andreotti): A disp.: Chiti, Rolla, Citi. All.: Marco Zaccagna.

ISWEB AVEZZANO:

Du Toit; Lanciotti R. (27’ st Tinarelli), Schanton, Speranza (cap.), Capone; Natalia, Ficcadenti; Ponzi (Grossi 3’ st), Mammone, Corò; Giangregorio (Leonardi 31’ st), Trombetta (1’ st De Luca); Mocerino, Lanciotti S., Napoleone (dal 2’ pt al 9’ pt Di Roberto) (29’ pt Di Roberto). A disp.: Rosa Marc., Rosa Mat..All.: Vincenzo Troiani.

ARBITRO: Jaco Stephanus Erasmus di Treviso.

MARCATORI: nel (5-10) pt 8’ m. Lanciotti R. tr. Du Toit, 27’ m. Piras, 34’ cp Du Toit; nel st 8’ cp Nanni, 11’ m. Martinucci, 24’ m. Tomaselli tr. Nanni, 30’ cp Du Toit, 39’ m. Nanni.

NOTE: espulsioni temporeane per Speranza (7’ st), Giangregorio (23’ st) e Chiesa (35’ st). In classifica 5 punti per l’Unicusano Livorno Rugby, che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco (4 mete realizzate) e nessun punto per l’Avezzano, che ha perso con un margine superiore alle sette lunghezze e non si è assicurato il bonus-attacco (una meta realizzata).

