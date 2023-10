Home

Sport

Rugby

Il Livorno Rugby U12 inizia in bello stile la sua stagione ufficiale

Rugby

4 Ottobre 2023

Il Livorno Rugby U12 inizia in bello stile la sua stagione ufficiale

Livorno 4 ottobre 2023 – Il Livorno Rugby U12 inizia in bello stile la sua stagione ufficiale.

Profeti in patria. In questa calda domenica di inizio ottobre, sul terreno in sintetico amico ‘Giovanni Maneo’ di via Settembrini, la squadra biancoverde, guidata dagli allenatori-educatori Marco Esposito, Riccardo Fabbrini e Piero Chiesa, ha ospitato un riuscito raggruppamento.

Cinque le formazioni al via dell’evento:

oltre ai padroni di casa – che hanno perfettamente organizzato l’intensa mattinata, conclusa con un apprezzato terzo tempo – si sono presentati sul terreno ardenzino; due compagini della LundaX Lions Amaranto, una del Valdinievole ed una mista Apuani Massa/Versilia.

Secondo una formula collaudata negli anni, si è dato vita ad un girone all’italiana; ciascuna squadra ha affrontato le altre in mini incontri, lunghi, ciascuno, 15 minuti (tempo unico).

Il bilancio tecnico, per l’Unicusano Livorno Rugby, è di tre vittorie ed una sconfitta, ma ben più dei numeri e del quantitativo di mete messe a segno, il dato saliente di questa domenica è relativa alla qualità del gioco espresso e dal sano divertimento mostrato.

La stagione è iniziata con il piede giusto.

Gli atleti Livorno Rugby U12 (classe 2012 e 2013) gli atleti protagonisti in campo:

Tommaso Atzori, Matteo Balducci, Mattia Battagello, Giacomo Borgioli, Diego Borrelli, Pietro De Leonibus, Adele Del Moro, Marco Fazio, Pietro Ferrucci; Federico Napoli, Niccolò Perossini, Giuseppe Sampietro, Gioele Sula, Antimo Tramontano, Guido Morelli.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin