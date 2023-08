Home

11 Agosto 2023

Livorno 11 agosto 2023 – Il Livorno Rugby ufficializza gli innesti dei piloni Boggero e Molina e del centro Pirruccio. Le date delle 22 giornate di A

L’Unicusano Livorno Rugby annuncia gli innesti nella propria prima linea del pilone destro argentino Julian Boggero, nato nel 2000, protagonista nell’ultima stagione nel Noceto (ottimo secondo nel girone 1 di serie A) ed in precedenza attivo in Spagna, nel Rugby Santa Fè; del pilone sinistro (ma adattabile anche nei ruoli di pilone destro e di tallonatore) Facundo Echazu Molina, italo-argentino, classe ’96, già protagonista in Italia in A nel Rovato e nel Valpolicella, in B nel Capoterra, e – nella prima parte della scorsa stagione – nel massimo campionato domestico, quello Top10, nel Viadana.

La società biancoverde comunica pure l’ingaggio, per la propria linea arretrata, del trequarti centro italo-argentino classe 2003 Guido Luca Pirruccio, proveniente dal Verona.

Nei giorni scorsi il club labronico delle Tre Rose aveva ufficializzato anche gli innesti del terza linea classe ‘97 argentino Santiago De Biaggio e del mediano di apertura cileno, classe ‘98 Benjamin Baraona Prat.

Il nuovo campionato di A aprirà i battenti l’8 ottobre.

Le successive 21 giornate di regular season sono previste il 15, il 22 e il 29 ottobre, il 12, il 19 e il 26 novembre; il 10 e il 17 dicembre, il 14, il 21 e il 28 gennaio, l’11, il 18 e il 25 febbraio; il 3, il 17 e il 24 marzo, il 14, il 21 e il 28 aprile e il 5 maggio.

Il 19 e il 26 maggio si giocheranno le semifinali play-off promozione e i primi due turni play-out salvezza, mentre i il 2 giugno si disputerà la finalissima (in campo neutro) play-off per il salto in A Elite e il terzo ed ultimo turno dei play-out.

L’Unicusano Livorno Rugby giocherà nel girone 3, quello del centro-sud, insieme alle altre due realtà toscane della categoria (Cavalieri Prato/Sesto e Unione Rugby Firenze); cinque squadre della città di Roma (Capitolina, Lazio, Primavera, Villa Pamphili e Olimpic); un’altra formazione laziale (Civitavecchia); due compagini abruzzesi (Paganica e Avezzano); una squadra campana (Napoli/Afragola).

A giorni verrà resto noto il calendario.

Al termine delle 22 giornate di regular season, le prime di ciascuno dei tre gironi di A, unitamente alla miglior seconda, daranno vita ai play-off. Le ultime di ciascun girone giocheranno il triangolare play-out.

Prevista una promozione in A Elite (che nella stagione 2024/25 sarà composta da sole otto squadre) ed una retrocessione in B.

Nell’annata 2024/25, si giocherà un campionato nazionale di A1, composto da dieci formazioni; le due retrocesse dalla A Elite e – con eccezione della promossa in A Elite – le prime tre di ciascun girone di A 2023/24.

Le restanti 30 squadre della serie A (quelle che, nell’annata alle porte, si classificheranno dal quarto all’undicesimo posto; le due squadre che si salveranno nei play-out; e le quattro squadre che verranno promosse dalla B) giocheranno, divise in tre gironi territoriali, la serie A2.

Agli ordini del nuovo tecnico Riccardo Squarcini , gli allenamenti dell’Unicusano Livorno Rugby scatteranno lunedì 21 agosto.

Prima del campionato, sono state programmate, rispettivamente il 10 e il 24 settembre, due amichevoli – entrambe in trasferta – con il Bologna, una delle migliori compagini del girone 2 di serie B, e con l’Unione Rugby Firenze, la squadra sinergica nata dalla collaborazione tra le due compagini gigliate del Florentia e del Firenze’31 (che hanno chiuso l’ultimo torneo di B, girone 2, rispettivamente al secondo e al quarto posto).

