Home

Sport

Rugby

Il Livorno Rugby under 11 a Piombino

Rugby

9 Novembre 2021

Il Livorno Rugby under 11 a Piombino

Livorno 9 novembre 2021

I passi in avanti sono costanti. La crescita del gruppo passa da ogni esperienza. Servono come il pane questi eventi (i raggruppamenti) e servono le sedute settimanali. I miglioramenti vanno di pari passo con il divertimento, che è e resta alla base dell’attività. Il Livorno Rugby under 11 cresce divertendosi. Una nuova tappa significativa di questo bel percorso è stata quella vissuta questa domenica mattina di inizio novembre sul terreno di gioco ‘Venturelli’ di Piombino. L’ampia rosa a disposizione (20 gli elementi a referto) ha consentito agli instancabili e impagabili allenatori-educatori Andrea Scapaticci e Riccardo Fabbrini di schierare due formazioni. Presenti alla kermesse anche due squadre del Piombino ed una del Grosseto. Le cinque formazioni al via hanno dato vita ad un girone all’italiana. Il Livorno Rugby ‘verde’ ha vinto contro Piombino ‘1’ e Grosseto, pareggiato con Piombino ‘2’ e perso con Livorno ‘bianco’. Il Livorno Rugby ‘bianco’ ha vinto tutte le sue quattro gare. La stagione di questi atleti, nati negli anni 2011 e 2012 è iniziata e sta proseguendo sotto i migliori auspici. I 20 atleti biancoverdi protagonisti al ‘Venturelli’: Tommaso Del Vivo, Manuel Mazzotta, Diego Gennari, Petro De Leonibus, Pietro Marini, Mattia Battagello, Valerio Giorgi, Marco Fazio, Vincenzo Colecchia, Giorgio Campora, Ryan Rosini, Lorenzo Danza, Adele Del Moro, Ettore Carrara, Simone Frà, Federico Napoli, Lorenzo Garzelli, Guido Chiesa, Nicholas Nitrini, Valerio Donati.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin