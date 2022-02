Home

Il Livorno Rugby under 15 riparte di slancio

28 Febbraio 2022

Il Livorno Rugby under 15 riparte di slancio

Livorno 28 febbraio 2022

Dopo ben 77 giorni caratterizzati da un forzato stop agonistico, il Livorno Rugby under 15 è ripartito di slancio.

Il suo debutto nell’anno 2022 è coinciso con una prova brillante.

La rappresentativa biancoverde dei classe 2007 e 2008, dopo aver chiuso il 2021 con una vittoria sul Gispi Prato (in casa, era sabato 11 dicembre), ha ripreso il cammino da dove l’aveva lasciato, con un nuovo meritato successo.

I ragazzi allenati da Luca Isozio, Marco Antonazzo e Mario Isozio, nel derby stracittadino giocato in questo ultimo sabato di febbraio al ‘Priami’ di Stagno, con i pari età dei Lions Amaranto, si sono imposti 12-38.

I biancoverdi, sul campo, hanno dimostrato di non aver dimenticato di come si gioca a rugby ed anzi hanno palesato voglia, tenacia e determinazione.

Il tutto è frutto dei duri allenamenti svolti negli ultimi mesi.

La squadra, anche se impossibilitata a partecipare al campionato toscano di categoria (perché sospeso), ha proseguito nel programma nel lavoro settimanale, come se ogni sabato dovesse disputare il consueto match.

Questa strategia è stata vincente;

quello che è trasparso è di una formazione in forma sia a livello fisico sia a livello mentale.

Durante i primi minuti del derby le formazioni si affrontano a viso aperto. Il tutto all’insegna della velocità e di repentini capovolgimenti di fronte.

Al giro di boa della prima frazione, si conteggiano due mete per fazione.

Nella seconda parte del primo tempo i biancoverdi prendono le redini del match imponendo il proprio gioco: all’intervallo la situazione è di 12-30.

Durante la ripresa, le due compagini continuano incessantemente a spingere creando un numero infinito di azioni.

È battaglia senza esclusioni di colpi. È efficace il lavoro in copertura dei biancoverdi.

Gli ‘ospiti’ partendo da un pallone recuperato in difesa, allungano, nel finale, con una meta in contropiede (condita da una trasformazione da tre punti), per il definitivo 12-38.

Nella mini-classifica di giornata, 0 punti per i Lions (due mete) e 5 per il Livorno Rugby (bonus-attacco già in ghiaccio prima dell’intervallo).

Per i biancoverdi a bersaglio Nanni (tre mete), Mannucci (una meta), Tosi (una meta) e Isozio (tre trasformazioni da tre punti e due ‘classiche’ trasformazioni da due, per un totale di 13 punti di piede).

Questi i biancoverdi vittoriosi al ‘Priami’:

Leonardo Tosi, Jacopo De Rossi, Matteo Sergio Lottini, Nicola Bargagna, Giorgio Mannucci, Lorenzo Caratori Tontini, Mattia Bartolini, Ettore Maltinti, Aldo Romano, Cristian Isozio, Rocco Fazari, Diego Andreotti, Massimo Pablo Ricciardi, Vittorio Giovanni Borgiotti, Matteo Orlandi, Leonardo Nanni, Diego Norfini. Prossimo impegno sabato alle 16:30 in casa, al ‘Montano’, contro i pari età del Florentia.