Rugby

26 Settembre 2023

Livorno 26 settembre 2023 – Il Livorno Rugby under 18 ottimo 2° al ‘Memorial Lorenzo Sebastiani’ di L’Aquila

Eccezionale il secondo posto ottenuto dall’under 18 dell’Unicusano Livorno Rugby nella XII edizione del prestigioso ‘Memorial Lorenzo Sebastiani’, torneo dedicato alla memoria dello sfortunatissimo pilone aquilano che il 6 aprile 2009, a neppure 21 anni, perse la vita, nella sua città natale, nel crollo, causato dal terremoto, dell’abitazione in cui si trovava ospite di alcuni amici.

Il Memorial, organizzato dall’Associazione Amici di Lorenzo e dalla Polisportiva L’Aquila, si è svolto sabato 23 e domenica 24 settembre presso gli impianti Centi Colella di L’Aquila ed ha visto impegnate otto squadre della categoria; otto formazioni di spessore, tutte quante pronte a disputare dall’8 ottobre il campionato èlite.

Al termine della manifestazione, il presidente della FIR, il livornese Marzio Innocenti (l’ex capitano della nazionale, che peraltro ha mosso i suoi primi passi nel mondo della palla ovale con la maglia biancoverde labronica) ha premiato Pietro Celi, il mediano di apertura dell’Unicusano, nominato miglior giocatore del torneo stesso.

La prima parte del Memorial si è disputata nel corso del sabato. Nel proprio girone eliminatorio i biancoverdi hanno superato la Polisportiva L’Aquila 17-0 (mete firmate da Celi, Fedi e Lenzi), il Colorno 5-0 (a bersaglio Gambini) e le Fiamme Oro Roma 13-0 (mete realizzate da Brasini e De Rossi).

Con il primo posto nel proprio raggruppamento (e zero marcature incassate), l’Unicusano Livorno Rugby si è meritato l’accesso alla finalissima, dove ha incrociato le armi con il Rovigo, che a sua volta ha colto il primo posto nel suo girone, composto anche da Capitolina Roma, Lazio ed Experience L’Aquila.

Gara di finale intensa, di grande qualità per la categoria, chiusa con l’affermazione dei rossoblù polesani 13-6. Confortanti per i livornesi le indicazioni emerse nell’arco dei due giorni aquilani.

L’Unicusano Livorno Rugby under 18, grazie ad una rosa particolarmente ampia, giocherà sia il campionato èlite sia, con la sua seconda rappresentativa, il torneo regionale.

Direttore Tecnico delle giovanili biancoverdi (categorie under 18 e under 16) è Luca Isozio, con skill coach il mediano di apertura cileno della prima squadra Benjamin Enrique Baraona Prat e coach delle prima linee il pilone destro argentino della stessa formazione senior labronica (serie A) Julian Americo Boggero. Coach under 18, insieme a Isozio, è Alessandro Saltapari.

La categoria è riservata ai giocatori classe 2007, 2006 e 2005. In ogni partita o eventi (torneo ‘Sebastiani’ incluso), al massimo possono andare a referto otto giocatori del 2005 (sono i cosiddetti ‘rientranti’).

I 25 giocatori dell’Unicusano grandi protagonisti in terra abruzzese:

Leonardo Giunta, Nicola Brancoli, Saverio Bianchi, Giorgio Lenzi, Filippo Fedi, Pietro Celi, Efrem Parri, Giorgio Pirrone, Cristiano Raffo, Filippo Paolo Marianelli, Lorenzo Caratori Tontini, Tommaso Gambini; Leonardo Tosi, Edoardo Giammattei, Christian Brasini, Jacopo De Rossi, Diego Norfini, Nicola Bargagna, Giorgio Mannucci, Aimè Favilli, Edoardo D’Ammando, Edoardo Cantini, Leonardo Marchi, Leonardo Taratufolo, Matteo Casini.

