Il Livorno Rugby vanta il miglior attacco della A

23 Novembre 2024

Livorno 23 novembre 2024

Con 225 punti realizzati, l’Unicusano Livorno vanta, dopo cinque giornate, il miglior attacco della serie A: nessuna delle altre 39 formazioni del torneo è così prolifica in fase offensiva.

Per trovare il secondo miglior attacco bisogna scendere a quota 178: tanti sono i punti siglati dal Parma. Labronici e ducali occupano il secondo posto in graduatoria rispettivamente nel girone 4 – di fatto il girone centro-sud di A2 – e 2 – di fatto il girone del nord-ovest di A2 -.

Davanti a loro, nelle due classifiche, si trovano rispettivamente l’UR Firenze e il Calvisano, le uniche formazioni imbattute e addirittura sempre vittoriose in questo scorcio iniziale di torneo.

Con 78 punti incassati, l’Unicusano Livorno ha la miglior difesa del proprio girone e la terza miglior difesa di tutta la A: meno perforate sono solo le retroguardie del Calvisano (67) e del VII Rugby Torino (81).

SEMPRE IN BONUS.

Per una squadra, come quella allenata da Riccardo Squarcini, che punta in alto, è preferibile, in occasione delle gare con formazioni di seconda fascia, concentrare gli sforzi in fase offensiva a costo di qualche distrazione in fase difensiva.

Da quando, nel 2000, anche in Italia è applicato il sistema del punteggio australe, il bonus aggiuntivo è applicato, come noto, alle squadre che realizzano quattro o più mete.

Non esiste, in classifica, un ‘vero premio’ alle squadre che incassano pochi punti. Insomma, al cospetto di formazioni che non lottano per lo stesso obiettivo è preferibile, per assurdo, vincere 50-49 (o comunque vincere e segnare almento quatro mete) e non 21-0 (o comunque vincere e non assicurarsi il bonus attacco).

I biancoverdi, dopo la sconfitta della prima giornata sul terreno della Roma Olimpic, hanno sistematicamente colto, nelle quattro gare successive, il massimo (cioè 20 punti in totale). I biancoverdi accusano due lunghezze di ritardo dall’UR Firenze, che ha ottenuto cinque successi su cinque, ma solo in due occasioni ha centrato il bonus-attacco.

