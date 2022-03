Home

Il Livorno Rugby vince a Modena. Tabellino della partita, risultati e classifica della 10° giornata

13 Marzo 2022

Il Livorno Rugby vince a Modena. Tabellino della partita, risultati e classifica della 10° giornata

Livorno 13 marzo 2022

Giacobazzi Modena: Petti; Rossetto, Orlandi, Kubler, Pianigiani (32’ st Guidetti); Assandri (8’ st Michelini), Lloyd; Venturelli M. (cap.) (20’ st Cojocari), Venturelli L., Flores (34’ st Carta); Maiga, Bellei; Ori (3’ pt Flammia, 19’ st Operoso), Rizzi, Morelli. Non entrato: Picheo. All.: Rovina.

Livorno Rugby: Zannoni N.; Citi (11’ st Menicucci), Cristiglio L., Ianda, Martinucci (38’ st Berthomier); Gaggero, Tomaselli J.; Lavorenti, Merani, Piras (1’ st Basha); Gragnani Giac. (cap.), Cristiglio A. (1’ st Castellani); Ficarra, Mattei (1’ st De Rossi D.), Quarta. Non entrati: Chiti, Freschi. All.: Zaccagna.

Arbitro: Jaco Erasmus (Treviso).

Marcature: nel pt (13-19) 2’ m. Martinucci, 13’ m Zannoni N. tr, Tomaselli, 22’ cp Assandri, 31’ m. Cristiglio L. tr. Tomaselli, 34’ m. Rossetto tr. Assandri, 38’ cp Assandri; nel st 18’ cp Michelini, 22’ m. Operoso tr. Michelini, 24’ meta Merani tr Tomaselli.

Note: cartellino giallo: 28’ st Rizzi (Modena). Risultato. Punti conquistati in classifica: Modena 1 (sconfitta con un margine inferiore alle otto lunghezze) e 5 per il Livorno Rugby (successo condito dal bonus-attacco; quattro mete realizzate.

I risultati della 10° giornata di B girone 2 (recupero del turno non giocato il 23 gennaio scorso; tra parentesi i punti validi per la classifica): Roma Olimpic – Florentia 13-18 (1-4); Lions Amaranto Livorno – Highlanders Formigine 20-0 a tavolino (5-0; forfait per Covid-19 degli ospiti); Modena – Livorno 23-26 (1-5); CUS Siena – Jesi 38-3 (5-0). Riposo per Parma e Imola. La nuova classifica (tra parentesi le partite giocate o comunque omologate): Parma (9) 41; Florentia (9) 34; Roma Olimpic (10) 33; Livorno (9) 32; Lions Amaranto Livorno (8) 27; Modena (9) 24; CUS Siena (9) 20; Jesi (10) 6; Formigine (8) 5; Imola *(9) -1. *Imola sconta 4 punti di penalizzazione.

