Calcio

9 Gennaio 2025

Livorno 9 gennaio 2025 Il Livorno si rafforza, in amaranto Tirelli, nuovo talento tra i pali

L’Unione Sportiva Livorno 1915 accoglie un nuovo talento tra i pali: Domiziano Tirelli, classe 2006, è ufficialmente il nuovo portiere della squadra amaranto. Il giovane estremo difensore, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, vanta già un curriculum di rilievo nonostante la sua giovane età.

A soli 15 anni, Tirelli ha esordito in Eccellenza con il Sant’Elena Quartu, dimostrando precocemente il suo valore. Nell’ultima stagione, in Serie D, ha indossato la maglia dell’Atletico Uri, collezionando ben 31 presenze e mantenendo la porta inviolata per 10 partite, un traguardo importante per un portiere così giovane. Non solo: la sua partecipazione alla prestigiosa Viareggio Cup con la rappresentativa di Serie D gli è valsa il titolo di miglior giovane giocatore del torneo, confermando il suo talento e la sua determinazione.

Domiziano Tirelli non nasconde l’entusiasmo per questa nuova avventura: «Sono molto contento di essere qui ed avere l’onore di vestire la maglia del Livorno. Lo scopo è quello di poter dare il mio contributo in ogni modo per poter raggiungere l’obiettivo più grande».

Con l’arrivo di Tirelli, il Livorno si assicura un portiere promettente e determinato, pronto a mettersi in gioco e a crescere in una piazza ambiziosa e ricca di storia calcistica. La tifoseria amaranto potrà contare su un giovane portiere che sembra avere tutte le carte in regola per fare la differenza.