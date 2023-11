Home

26 Novembre 2023

Il Livorno trionfa a Montevarchi

Il Livorno trionfa a Montevarchi

Il Livorno vince in trasferta, l’inizio della partita è stato caratterizzato da un ritmo lento da entrambe le squadre. Per la prima mezz’ora, il taccuino dei giornalisti è rimasto privo di notizie significative, con l’eccezione di una protesta dei padroni di casa al 15° per un tocco di mani in area di Cesarini, su cui l’arbitro ha giustamente sorvolato, e una conclusione di Giordani (35′) bloccata dalla difesa avversaria.

La svolta si è improvvisamente verificata al 38° con il gol del vantaggio amaranto. Giordani ha cercato la porta, ma il portiere Spurio ha respinto in uscita. Cesarini, posizionato lateralmente, ha raccolto la palla e l’ha depositata facilmente in rete, portando il suo totale a 4 gol stagionali e raggiungendo il capocannoniere Cori.

Nella ripresa, Bellini ha ulteriormente consolidato il vantaggio del Livorno al 75°, capitalizzando su un tiro di Nardi respinto dal portiere avversario. Con questo risultato, il Livorno ha consolidato la sua posizione e sta guardando con ottimismo al prosieguo del campionato, alimentando le speranze dei tifosi.

AQUILA MONTEVARCHI – LIVORNO 0-2

MONTEVARCHI (3-4-3):

Spurio; Lucatuorto, Francalanci, Stefoni; Lischi (55’ Benucci), Pardera (86’ Cheddira), Muscas, Virgillito; Boiga (86’ Conti), Priore, Lorenzini (60’ Boncampagni).

A disposizione: Di Gennario, Artini, Giusti, Quaresima, Croci.

All. Calori.

LIVORNO (3-5-2):

Albieri; Ronchi, Brenna, Savshak; Camara (63’ Menga), Nardi, Tanasa (90’ Nizzoli), Bellini, Curcio; Cesarini (57’ Mutton), Giordani (73’ Sabattini).

A disposizione: Ciobanu, Fancelli, Ferraro, Bassini, Brisciani.

All. Favarin.

ARBITRO: Castellano di Nichelino (Torino).

RETI: 38’ Cesarini; 75’ Bellini.

NOTE: Ammoniti: Priore (64’)., Benucci (67’), Brenna (68’), Boncompagni

(85’).

